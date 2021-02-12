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"В центре внимания - человек, качество жизни". Белорусы ждут основополагающих решений

В эти дни белорусы ждут основополагающих решений, которые определят жизнь страны на ближайшую перспективу и заложат основу на долгое будущее. Что волнует людей в разных уголках страны - мы услышали из первых уст.

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