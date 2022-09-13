В центре внимания депутатов - безопасность при использовании мирного атома на всех этапах

Ольга Луговская, начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси: В Министерстве энергетики должны создать оператора. Это организация, которая будет сама обращаться с радиоактивными отходами. На первоначальном этапе это организация, которая будет сооружать, дирекция строительства предприятия - ПЗО. И далее будет этот пункт. Мы работаем в тесной связке. Президент сказал, никакой радиации, это означает, что обращение должно осуществляться таким образом, чтобы это было безопасно как для персонала, так и для населения страны.