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В центре внимания депутатов - безопасность при использовании мирного атома на всех этапах

Депутаты готовятся к осенней сессии - она откроется ровно через неделю, 20 сентября. В повестке - законопроекты, которые касаются различных сфер жизни, в том числе атомной энергетики. Документ, который планируется принять во втором чтении, сегодня обсудили на расширенном заседании профильной комиссии. В центре внимания - безопасность при использовании мирного атома на всех этапах, в том числе обращение с ядерными отходами.

Этот вопрос был вынесен на совещание Президента с руководством Совета министров. Отработанное топливо - продукт опасный, но очень ценный. Для работы с ним должна быть выстроена соответствующая инфраструктура. Как безопасно будем превращать отходы в экономический плюс, сейчас решает специальная группа, в которую включены, в том числе специалисты Министерства энергетики и Госатомнадзора.

Ольга Луговская, начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси: В Министерстве энергетики должны создать оператора. Это организация, которая будет сама обращаться с радиоактивными отходами. На первоначальном этапе это организация, которая будет сооружать, дирекция строительства предприятия - ПЗО. И далее будет этот пункт. Мы работаем в тесной связке. Президент сказал, никакой радиации, это означает, что обращение должно осуществляться таким образом, чтобы это было безопасно как для персонала, так и для населения страны.

Что касается Белорусской АЭС, то в высокой степени готовности второй энергоблок. С вводом его в эксплуатацию мы сможем ежегодно замещать 4,5 миллиарда кубометров природного газа.

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