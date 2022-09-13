3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В центре внимания депутатов - безопасность при использовании мирного атома на всех этапах
Депутаты готовятся к осенней сессии - она откроется ровно через неделю, 20 сентября. В повестке - законопроекты, которые касаются различных сфер жизни, в том числе атомной энергетики. Документ, который планируется принять во втором чтении, сегодня обсудили на расширенном заседании профильной комиссии. В центре внимания - безопасность при использовании мирного атома на всех этапах, в том числе обращение с ядерными отходами.
Этот вопрос был вынесен на совещание Президента с руководством Совета министров. Отработанное топливо - продукт опасный, но очень ценный. Для работы с ним должна быть выстроена соответствующая инфраструктура. Как безопасно будем превращать отходы в экономический плюс, сейчас решает специальная группа, в которую включены, в том числе специалисты Министерства энергетики и Госатомнадзора.
Ольга Луговская, начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси: В Министерстве энергетики должны создать оператора. Это организация, которая будет сама обращаться с радиоактивными отходами. На первоначальном этапе это организация, которая будет сооружать, дирекция строительства предприятия - ПЗО. И далее будет этот пункт. Мы работаем в тесной связке. Президент сказал, никакой радиации, это означает, что обращение должно осуществляться таким образом, чтобы это было безопасно как для персонала, так и для населения страны.
Что касается Белорусской АЭС, то в высокой степени готовности второй энергоблок. С вводом его в эксплуатацию мы сможем ежегодно замещать 4,5 миллиарда кубометров природного газа.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов