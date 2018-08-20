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В центре внимания - дети! Сегодня в столице стартовала акция МЧС

В центре внимания - дети! Сегодня в столице стартовала акция Министерства по чрезвычайным ситуациям. Перед началом учебного года сотрудники МЧС в крупных торговых центрах будут рассказывать ученикам и их родителям, как вести себя в экстремальных случаях, а уже с 1 сентября в школах пройдут плановые эвакуации и тематические уроки безопасности. Проверить свои знания можно будет на викторинах.

В завершение акции сотрудники МЧС посетят и дошкольные учреждения образования. Малышам покажут театрализованное представление и мультфильм на тему безопасности.

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