В центре внимания - дети! Сегодня в столице стартовала акция МЧС

В центре внимания - дети! Сегодня в столице стартовала акция Министерства по чрезвычайным ситуациям. Перед началом учебного года сотрудники МЧС в крупных торговых центрах будут рассказывать ученикам и их родителям, как вести себя в экстремальных случаях, а уже с 1 сентября в школах пройдут плановые эвакуации и тематические уроки безопасности. Проверить свои знания можно будет на викторинах.