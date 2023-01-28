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В центре внимания вопросы безопасности - обзор основных событий недели
Насыщенной на события и заявления была эта неделя. В центре внимания остаются вопросы безопасности. Вооружение и военный контингент у белорусских границ растет, а Зеленский, кроме танков, требует от Запада дальнобойные ракеты и боевые самолеты. Эксперты назвали это безумием, а российская сторона - фактическим объявлением войны против всего русского. Детали - у Юлии Алферовой (подробности в видео).
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