В церемонии открытия II Европейских игр будут использованы технологии дополненной реальности

Традиций проведения Европейских игр еще нет, их в том числе закладывает белорусская команда. Какова структура дирекции и чем она занимается сейчас? О сложностях и особенностях такой работы в интервью расскажет Сергей Хомич: "Нам нужно создать продукт, который будет представлять Беларусь на зарубежном уровне, его будут смотреть как минимум в 50 европейских странах. Ничего подобного страна не делала".