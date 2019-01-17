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В церемонии открытия II Европейских игр будут использованы технологии дополненной реальности

Все о II Европейских играх смотрите в интервью с Сергеем Хомичем, начальником управления церемоний и культурной программы

Беларусь активно готовится к II Европейским играм. В студии "24 вопроса" Сергей Хомич, начальник управления церемоний и культурной программы. Что ждет зрителей масштабного спортивного события - смотрите в эфире "Беларусь 24".

Традиций проведения Европейских игр еще нет, их в том числе закладывает белорусская команда. Какова структура дирекции и чем она занимается сейчас? О сложностях и особенностях такой работы в интервью расскажет Сергей Хомич: "Нам нужно создать продукт, который будет представлять Беларусь на зарубежном уровне, его будут смотреть как минимум в 50 европейских странах. Ничего подобного страна не делала".

Герой интервью расскажет интересные факты о II Европейских играх, необычной церемонии передачи огня и церемониях открытия и закрытия соревнований. В них будут использованы технологии дополненной реальности и примут участие звезды мировой величины.

Начальник управления церемоний и культурной программы Сергей Хомич расскажет все о II Европейских играх в эфире телеканала "Беларусь 24".

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