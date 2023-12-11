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В ЦИК Беларуси рассказали, как будет проходить выдвижение делегатов в ВНС
Во время круглого стола на тему "Особенности проведения предстоящей избирательной кампании" в пресс-центре БЕЛТА секретарь Центральной избирательной комиссии Елена Балдовская рассказала, как будет проходить выдвижение делегатов во Всебелорусское народное собрание.
"Конституция содержит нормы, касающиеся образования ВНС. Принят закон о Всебелорусском народном собрании. Избирательный кодекс дополнен новым разделом о выборах делегатов ВНС от местных Советов депутатов и от субъектов гражданского общества", - напомнила Елена Балдовская.
Выборы в ВНС будет назначать ЦИК после единого дня голосования. "От депутатского корпуса в выборах делегатов ВНС вправе участвовать местные Советы депутатов. Правом на выдвижение своих представителей в состав ВНС обладают президиумы местных Советов депутатов областного и базового уровня, Советы первичного территориального уровня. Избрание будет осуществляться областными Советами депутатов из числа выдвинутых кандидатов в делегаты", - отметила секретарь ЦИК.
Еще одна категория субъектов, которая вправе избирать своих представителей в состав ВНС, - республиканские общественные объединения."Министерство юстиции уже предоставило в ЦИК перечень таких объединений, которые имеют право избирать делегатов ВНС. Это 5 общественных объединений: "Белая Русь", Белорусский союз женщин, Белорусский республиканский союз молодежи, Белорусское общественное объединение ветеранов, Федерация профсоюзов Беларуси. Объединениям необходимо не позднее единого дня голосования представить в ЦИК решение об их участии в выборах делегатов ВНС", - подчеркнула Елена Балдовская.
Фото: БЕЛТА
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