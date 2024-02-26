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В ЦИК сообщили фамилии депутатов Палаты представителей восьмого созыва
ЦИК обнародовал фамилии кандидатов, которые, по предварительным данным, избраны в состав Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва, сообщает БЕЛТА.
В парламент избраны:
Брестский-Западный округ № 1 - Пух Валентина Николаевна,
Брестский-Центральный № 2 - Степусь Ольга Васильевна,
Брестский-Восточный № 3 - Боровенко Владимир Вениаминович,
Брестский-Пограничный № 4 - Крупенькин Андрей Константинович,
Барановичский-Западный № 5 - Райко Алексей Иванович,
Барановичский-Восточный № 6 - Попко Павел Иванович,
Барановичский сельский № 7 - Хлебович Георгий Евгеньевич,
Беловежский № 8 - Поздяйкина Екатерина Николаевна,
Пружанский № 9 - Наркевич Юрий Иосифович,
Днепро-Бугский № 10 - Бартош Светлана Владимировна,
Ивацевичский № 11 - Кузьмин Олег Алексеевич
Кобринский № 12 - Василюк Полина Михайловна,
Лунинецкий № 13 - Северин Эдуард Николаевич,
Пинский городской № 14 - Омельянюк Александр Павлович,
Пинский сельский № 15 - Колесникович Владимир Владимирович,
Столинский № 16 - Вечорко Александр Николаевич.
Витебская область:
Витебский Горьковский округ № 17 - Николайкин Виктор Павлович,
Витебский Чкаловский № 18 - Астапенко Ирина Юрьевна,
Витебский-Железнодорожный № 19 - Шкодин Руслан Николаевич,
Витебский-Октябрьский № 20 - Панфилов Юрий Анатольевич,
Городокский № 21 - Балыш Андрей Иванович,
Докшицкий № 22 - Сивко Анатолий Викторович,
Лепельский № 23 - Азаренок Виктор Владимирович,
Новополоцкий № 24 - Карась Денис Николаевич,
Оршанский городской № 25 - Михно Александр Михайлович,
Оршанский-Днепровский № 26 - Гуленков Глеб Леонидович,
Полоцкий городской № 27 - Одинцова Светлана Владимировна,
Полоцкий сельский № 28 - Стома Александр Николаевич,
Поставский № 29 - Сергеенко Игорь Петрович,
Толочинский № 30 - Бабичев Владимир Геннадьевич.
Гомельская область:
Гомельский-Юбилейный № 31 округ - Уткин Виталий Юрьевич,
Гомельский-Железнодорожный № 32 - Конопацкий Александр Николаевич,
Гомельский-Центральный № 33 - Гаврилович Владимир Николаевич,
Гомельский-Советский № 34 - Довгало Ирина Викторовна,
Гомельский-Промышленный № 35 - Сыромятникова Анжелина Анатольевна,
Гомельский-Новобелицкий № 36 - Казачок Сергей Адамович,
Гомельский сельский № 37 - Волкова Юлия Александровна,
Буда-Кошелевский № 38 - Вегера Руслан Николаевич,
Житковичский № 39 - Сенько Светлана Владимировна,
Жлобинский № 40 - Малобицкий Александр Александрович,
Калинковичский № 41 - Маратаев Николай Валентинович,
Мозырский № 42 - Ковалькова Оксана Михайловна,
Полесский № 43 - Науменко Алла Валериевна,
Речицкий № 44 - Цилько Олег Васильевич,
Рогачевский № 45 - Куденьчук Николай Николаевич,
Светлогорский № 46 - Лаптева Елена Евгеньевна,
Хойникский № 47 - Чернявская Жанна Николаевна.
Гродненская область:
Волковысский избирательный округ № 48 - Плескач Виктор Станиславович,
Гродненский-Занеманский избирательный округ № 49 - Оксенюк Михаил Петрович,
Гродненский-Октябрьский избирательный округ № 50 - Потапова Елена Станиславовна,
Гродненский-Ленинский избирательный округ № 51 - Анисимов Андрей Викторович,
Гродненский-Северный избирательный округ № 52 - Романов Олег Александрович,
Гродненский пограничный избирательный округ № 53 - Кулисевич Антон Станиславович,
Ивьевский избирательный округ № 54 - Раковец Виталий Николаевич,
Лидский избирательный округ № 55 - Серафинович Екатерина Адамовна,
Неманский избирательный округ № 56 - Орда Михаил Сергеевич,
Замковый избирательный округ № 57 - Сонгин Александр Генрихович,
Слонимский избирательный округ № 58 - Семеняко Валентин Михайлович,
Сморгонский избирательный округ № 59 - Шалудин Игорь Ярославович,
Щучинский избирательный округ № 60 - Хальцова Надежда Анатольевна.
Минская область:
Березинский избирательный округ № 61 - Корсик Юрий Васильевич,
Борисовский городской избирательный округ № 62 - Шипуло Александр Валерьевич,
Борисовский сельский избирательный округ № 63 - Косыгин Руслан Анатольевич,
Жодинский избирательный округ № 64 - Марецкий Юрий Брониславович,
Пуховичский избирательный округ № 65 - Пархимчик Елена Геннадьевна,
Копыльский избирательный округ № 66 - Лис Андрей Иванович,
Слуцкий избирательный округ № 67 - Овсянникова Наталья Александровна,
Солигорский городской избирательный округ № 68 - Хамицевич Елена Николаевна,
Солигорский сельский избирательный округ № 69 - Илькович Оксана Евгеньевна,
Столбцовский избирательный округ № 70 - Клишевич Елена Владимировна,
Дзержинский избирательный округ № 71 - Костевич Ирина Анатольевна,
Молодечненский городской избирательный округ № 72 - Ушацкий Денис Иванович,
Молодечненский сельский избирательный округ № 73 - Маркевич Иван Станиславович,
Вилейский избирательный округ № 74 - Соколовская Светлана Ивановна,
Логойский избирательный округ № 75 - Лавринович Татьяна Владимировна,
Сеницкий избирательный округ № 76 - Булавко Анатолий Анатольевич,
Минский сельский избирательный округ № 77 - Хиля Елена Анатольевна.
Могилевская область:
Бобруйский-Ленинский избирательный округ № 78 - Жук Ольга Николаевна,
Бобруйский-Первомайский избирательный округ № 79 - Приходько Оксана Игоревна,
Бобруйский сельский избирательный округ № 80 - Каранкевич Антон Михайлович,
Быховский избирательный округ № 81 - Михеенко Александра Николаевна,
Горецкий избирательный округ № 82 - Павловский Владимир Сергеевич,
Кричевский избирательный округ № 83 - Давыдов Сергей Николаевич,
Могилевский-Ленинский избирательный округ № 84 - Марзалюк Игорь Александрович,
Могилевский-Центральный избирательный округ № 85 - Кулешова Наталья Николаевна,
Могилевский-Октябрьский избирательный округ № 86 - Беляева Галина Николаевна,
Могилевский-Промышленный избирательный округ № 87 - Подобед Владимир Григорьевич,
Могилевский сельский избирательный округ № 88 - Тарасенко Наталья Эдуардовна,
Осиповичский избирательный округ № 89 - Дьяченко Олег Викторович,
Шкловский избирательный округ № 90 - Малашко Валерий Анатольевич.
Минск:
Северный избирательный округ № 91 - Шевцов Дмитрий Евгеньевич,
Машиностроительный избирательный округ № 92 - Лепешко Геннадий Владимирович,
Васнецовский избирательный округ № 93 - Рачков Сергей Анатольевич,
Купаловский избирательный округ № 94 - Пашков Игорь Михайлович,
Свислочский избирательный округ № 95 - Шпаковский Александр Павлович,
Октябрьский избирательный округ № 96 - Клишевич Сергей Михайлович,
Чкаловский избирательный округ № 97 - Данилович Вячеслав Викторович,
Дзержинский избирательный округ № 98 - Мирончик-Иванова Анастасия Сергеевна,
Есенинский избирательный округ № 99 - Чернецкий Руслан Иосифович,
Юго-Западный избирательный округ № 100 - Барсуков Александр Петрович,
Западный избирательный округ № 101 - Ленчевская Марина Александровна,
Каменногорский избирательный округ № 102 - Мирончик Михаил Владимирович,
Кальварийский избирательный округ № 103 - Панасюк Василий Васильевич,
Лыньковский избирательный округ № 104 - Курчак Анжелика Евгеньевна,
Старовиленский избирательный округ № 105 - Ипатов Вадим Дмитриевич,
Коласовский избирательный округ № 106 - Бузин Николай Евгеньевич,
Восточный избирательный округ № 107 - Дергач Наталья Сергеевна,
Первомайский избирательный округ № 108 - Гайдукевич Олег Сергеевич,
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