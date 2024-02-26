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В ЦИК сообщили фамилии депутатов Палаты представителей восьмого созыва

В ЦИК сообщили фамилии депутатов Палаты представителей восьмого созыва

ЦИК обнародовал фамилии кандидатов, которые, по предварительным данным, избраны в состав Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва, сообщает БЕЛТА.

В парламент избраны:

Брестский-Западный округ № 1 - Пух Валентина Николаевна,

Брестский-Центральный № 2 - Степусь Ольга Васильевна,

Брестский-Восточный № 3 - Боровенко Владимир Вениаминович,

Брестский-Пограничный № 4 - Крупенькин Андрей Константинович,

Барановичский-Западный № 5 - Райко Алексей Иванович,

Барановичский-Восточный № 6 - Попко Павел Иванович,

Барановичский сельский № 7 - Хлебович Георгий Евгеньевич,

Беловежский № 8 - Поздяйкина Екатерина Николаевна,

Пружанский № 9 - Наркевич Юрий Иосифович,

Днепро-Бугский № 10 - Бартош Светлана Владимировна,

Ивацевичский № 11 - Кузьмин Олег Алексеевич

Кобринский № 12 - Василюк Полина Михайловна,

Лунинецкий № 13 - Северин Эдуард Николаевич,

Пинский городской № 14 - Омельянюк Александр Павлович,

Пинский сельский № 15 - Колесникович Владимир Владимирович,

Столинский № 16 - Вечорко Александр Николаевич.

Витебская область:

Витебский Горьковский округ № 17 - Николайкин Виктор Павлович,

Витебский Чкаловский № 18 - Астапенко Ирина Юрьевна,

Витебский-Железнодорожный № 19 - Шкодин Руслан Николаевич,

Витебский-Октябрьский № 20 - Панфилов Юрий Анатольевич,

Городокский № 21 - Балыш Андрей Иванович,

Докшицкий № 22 - Сивко Анатолий Викторович,

Лепельский № 23 - Азаренок Виктор Владимирович,

Новополоцкий № 24 - Карась Денис Николаевич,

Оршанский городской № 25 - Михно Александр Михайлович,

Оршанский-Днепровский № 26 - Гуленков Глеб Леонидович,

Полоцкий городской № 27 - Одинцова Светлана Владимировна,

Полоцкий сельский № 28 - Стома Александр Николаевич,

Поставский № 29 - Сергеенко Игорь Петрович,

Толочинский № 30 - Бабичев Владимир Геннадьевич.

Гомельская область:

Гомельский-Юбилейный № 31 округ - Уткин Виталий Юрьевич,

Гомельский-Железнодорожный № 32 - Конопацкий Александр Николаевич,

Гомельский-Центральный № 33 - Гаврилович Владимир Николаевич,

Гомельский-Советский № 34 - Довгало Ирина Викторовна,

Гомельский-Промышленный № 35 - Сыромятникова Анжелина Анатольевна,

Гомельский-Новобелицкий № 36 - Казачок Сергей Адамович,

Гомельский сельский № 37 - Волкова Юлия Александровна,

Буда-Кошелевский № 38 - Вегера Руслан Николаевич,

Житковичский № 39 - Сенько Светлана Владимировна,

Жлобинский № 40 - Малобицкий Александр Александрович,

Калинковичский № 41 - Маратаев Николай Валентинович,

Мозырский № 42 - Ковалькова Оксана Михайловна,

Полесский № 43 - Науменко Алла Валериевна,

Речицкий № 44 - Цилько Олег Васильевич,

Рогачевский № 45 - Куденьчук Николай Николаевич,

Светлогорский № 46 - Лаптева Елена Евгеньевна,

Хойникский № 47 - Чернявская Жанна Николаевна.

Гродненская область:

Волковысский избирательный округ № 48 - Плескач Виктор Станиславович,

Гродненский-Занеманский избирательный округ № 49 - Оксенюк Михаил Петрович,

Гродненский-Октябрьский избирательный округ № 50 - Потапова Елена Станиславовна,

Гродненский-Ленинский избирательный округ № 51 - Анисимов Андрей Викторович,

Гродненский-Северный избирательный округ № 52 - Романов Олег Александрович,

Гродненский пограничный избирательный округ № 53 - Кулисевич Антон Станиславович,

Ивьевский избирательный округ № 54 - Раковец Виталий Николаевич,

Лидский избирательный округ № 55 - Серафинович Екатерина Адамовна,

Неманский избирательный округ № 56 - Орда Михаил Сергеевич,

Замковый избирательный округ № 57 - Сонгин Александр Генрихович,

Слонимский избирательный округ № 58 - Семеняко Валентин Михайлович,

Сморгонский избирательный округ № 59 - Шалудин Игорь Ярославович,

Щучинский избирательный округ № 60 - Хальцова Надежда Анатольевна.

Минская область:

Березинский избирательный округ № 61 - Корсик Юрий Васильевич,

Борисовский городской избирательный округ № 62 - Шипуло Александр Валерьевич,

Борисовский сельский избирательный округ № 63 - Косыгин Руслан Анатольевич,

Жодинский избирательный округ № 64 - Марецкий Юрий Брониславович,

Пуховичский избирательный округ № 65 - Пархимчик Елена Геннадьевна,

Копыльский избирательный округ № 66 - Лис Андрей Иванович,

Слуцкий избирательный округ № 67 - Овсянникова Наталья Александровна,

Солигорский городской избирательный округ № 68 - Хамицевич Елена Николаевна,

Солигорский сельский избирательный округ № 69 - Илькович Оксана Евгеньевна,

Столбцовский избирательный округ № 70 - Клишевич Елена Владимировна,

Дзержинский избирательный округ № 71 - Костевич Ирина Анатольевна,

Молодечненский городской избирательный округ № 72 - Ушацкий Денис Иванович,

Молодечненский сельский избирательный округ № 73 - Маркевич Иван Станиславович,

Вилейский избирательный округ № 74 - Соколовская Светлана Ивановна,

Логойский избирательный округ № 75 - Лавринович Татьяна Владимировна,

Сеницкий избирательный округ № 76 - Булавко Анатолий Анатольевич,

Минский сельский избирательный округ № 77 - Хиля Елена Анатольевна.

Могилевская область:

Бобруйский-Ленинский избирательный округ № 78 - Жук Ольга Николаевна,

Бобруйский-Первомайский избирательный округ № 79 - Приходько Оксана Игоревна,

Бобруйский сельский избирательный округ № 80 - Каранкевич Антон Михайлович,

Быховский избирательный округ № 81 - Михеенко Александра Николаевна,

Горецкий избирательный округ № 82 - Павловский Владимир Сергеевич,

Кричевский избирательный округ № 83 - Давыдов Сергей Николаевич,

Могилевский-Ленинский избирательный округ № 84 - Марзалюк Игорь Александрович,

Могилевский-Центральный избирательный округ № 85 - Кулешова Наталья Николаевна,

Могилевский-Октябрьский избирательный округ № 86 - Беляева Галина Николаевна,

Могилевский-Промышленный избирательный округ № 87 - Подобед Владимир Григорьевич,

Могилевский сельский избирательный округ № 88 - Тарасенко Наталья Эдуардовна,

Осиповичский избирательный округ № 89 - Дьяченко Олег Викторович,

Шкловский избирательный округ № 90 - Малашко Валерий Анатольевич.

Минск:

Северный избирательный округ № 91 - Шевцов Дмитрий Евгеньевич,

Машиностроительный избирательный округ № 92 - Лепешко Геннадий Владимирович,

Васнецовский избирательный округ № 93 - Рачков Сергей Анатольевич,

Купаловский избирательный округ № 94 - Пашков Игорь Михайлович,

Свислочский избирательный округ № 95 - Шпаковский Александр Павлович,

Октябрьский избирательный округ № 96 - Клишевич Сергей Михайлович,

Чкаловский избирательный округ № 97 - Данилович Вячеслав Викторович,

Дзержинский избирательный округ № 98 - Мирончик-Иванова Анастасия Сергеевна,

Есенинский избирательный округ № 99 - Чернецкий Руслан Иосифович,

Юго-Западный избирательный округ № 100 - Барсуков Александр Петрович,

Западный избирательный округ № 101 - Ленчевская Марина Александровна,

Каменногорский избирательный округ № 102 - Мирончик Михаил Владимирович,

Кальварийский избирательный округ № 103 - Панасюк Василий Васильевич,

Лыньковский избирательный округ № 104 - Курчак Анжелика Евгеньевна,

Старовиленский избирательный округ № 105 - Ипатов Вадим Дмитриевич,

Коласовский избирательный округ № 106 - Бузин Николай Евгеньевич,

Восточный избирательный округ № 107 - Дергач Наталья Сергеевна,

Первомайский избирательный округ № 108 - Гайдукевич Олег Сергеевич,

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