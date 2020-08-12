В ЦУМе между двумя мужчинами произошел конфликт, один из них и распылил газ из баллончика

Сегодня появилась информация о том, что в ЦУМе распылили газ из баллончика. Эвакуации не было. Как сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, был конфликт между двумя мужчинами, один из них и распылил газ. Правда, некоторые телеграм-каналы поспешили обвинить в произошедшем ОМОН. На кадрах видно, что на место оперативно прибыла машина скорой помощи. Люди выбегали из магазина, закрывая лицо и глаза руками и платками. Все обстоятельства сейчас выясняются.