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В ЦУМе между двумя мужчинами произошел конфликт, один из них и распылил газ из баллончика
Сегодня появилась информация о том, что в ЦУМе распылили газ из баллончика. Эвакуации не было. Как сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, был конфликт между двумя мужчинами, один из них и распылил газ. Правда, некоторые телеграм-каналы поспешили обвинить в произошедшем ОМОН. На кадрах видно, что на место оперативно прибыла машина скорой помощи. Люди выбегали из магазина, закрывая лицо и глаза руками и платками. Все обстоятельства сейчас выясняются.
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