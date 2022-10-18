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В Турции появится новый налог для туристов
В Турции с 1 января 2023 года вступит в сиу новый налог на проживание. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на АТОР.
Закон о налоге на проживание в Турции был принят в 2019 году, однако его внедрение было отложено из-за пандемии. Теперь власти решили, что ситуация нормализовалась. Официально он начнет взиматься с 1 января 2023 года.
Как следует из коммюнике министерства финансов страны, под действие налога на проживание в размере двух процентов попадают все объекты размещения: гостиницы, мотели, дачные поселки, пансионаты, апарт-отели, термальные комплексы, гостевые дома, кемпинги, автодома.
Согласно документу, им будут облагаться как собственно размещение (ночлег), так и все другие услуги, которые продаются вместе с ним. Это питание и напитки (в том числе, по концепции "все включено" и "ультра все включено"), пользование бассейном, термальным комплексом.
По информации представителей турбизнеса Турции и российских операторов, коммюнике не ответило на главный вопрос -как именно будут платить налог на проживание путешественники, которые приезжают на турецкие курорты по путевкам.
Как полагает вице-президент АТОР и глава туроператора Space Travel Артур Мурадян, для пакетных туров, скорее всего, цена уже будет заложена в предложение, и налог будет взиматься с туриста просто при приобретении путевки.
"Если же путешественник сам бронирует отель, то оплачивать налог он будет отдельно, на стойке ресепшн", -говорит Мурадян.
По его мнению, вряд ли турецкие гостиницы, в том числе, премиальные, возьмут на себя дополнительно расходы, связанные с новым налогом.
По мнению отельеров, это ослабит конкурентные позиции Турции, которая, в отличие от европейских стран, до сих пор не собирала налоги с гостей.
Фото: pixabay.com
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