В Турции произошла авария с туристическим автобусом

В Турции автобус с туристами попал в ДТП. Машина, которая везла в аэропорт Антальи россиян, врезалась в припаркованный на обочине грузовик. Как сообщают турецкие СМИ, водитель потерял сознание, из-за чего и произошло столкновение. Он скончался на месте до приезда скорой. Пять человек получили травмы и были госпитализированы после оказания первой медицинской помощи. Всего в туристической группе было 25 человек.