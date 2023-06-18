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В Турции произошла авария с туристическим автобусом

В Турции автобус с туристами попал в ДТП. Машина, которая везла в аэропорт Антальи россиян, врезалась в припаркованный на обочине грузовик. Как сообщают турецкие СМИ, водитель потерял сознание, из-за чего и произошло столкновение. Он скончался на месте до приезда скорой. Пять человек получили травмы и были госпитализированы после оказания первой медицинской помощи. Всего в туристической группе было 25 человек.

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