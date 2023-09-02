В Турции сегодня стартовал чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту

14 стран из Африки, Европы и Азии на протяжении нескольких дней будут бороться за право называться лучшими спасателями. Накануне в Стамбуле прошла жеребьевка команд, наша страна выступает под 8-м номером. Открыли соревнования индивидуальные испытания (сегодня это подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни). Из Стамбула репортаж Владимира Королева.

Первые соревнования спасателей состоялись в далеком 1937 году, уже тогда было испытание - подъем по штурмовой лестнице. Спортивный снаряд весит 8.5 кг. Мужчины должны бежать со штурмовкой и подниматься на самый верх учебной башни, а девушки взбираются на второй этаж. Поэтому их результат всегда лучше.

От старта до самой башни 33 метра. А дальше только вверх.

В родной стране поддерживают не только стены. Другой регион, другие стандарты. Спортсмены из СНГ отмечают непривычное покрытие беговых дорожек, несколько другие пожарные рукава. Но задача любого спасателя - адаптироваться к происходящему, в том числе и на спортивных состязаниях.





Есть определенные стандарты, по которым должна быть резина, дорожка, но все равно страна изготавливает из каких-то своих материалов, свои нюансы. На это есть день опробования, чтобы привыкнуть, адаптироваться. Никита Черепко, заслуженный мастер спорта Беларуси, капитан мужской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту

Замешкался хоть на секунду, потерял драгоценное время. В спорте это минус медаль, а на пожаре может быть чья-то жизнь. Падение с такой высоты опасно и для самого спасателя, поэтому площадь у учебной башни не твердая, внизу автомобильные покрышки, песок и опилки.

Перед финальными подъемами - официальная церемония открытия. И торжественное представление страны и самих спасателей.