В уборочной кампании аграриям помогают военные

В Вооруженных силах сформированы автомобильные подразделения. В Минской области работают 16 машин, которые вывозят зерно. Помогают также в Могилевской и Витебской областях. В некоторых хозяйствах, где задействована техника Минобороны, она вывозит до 70 % зерна.