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В уборочной кампании аграриям помогают военные

В Вооруженных силах сформированы автомобильные подразделения. В Минской области работают 16 машин, которые вывозят зерно. Помогают также в Могилевской и Витебской областях. В некоторых хозяйствах, где задействована техника Минобороны, она вывозит до 70 % зерна.

Всего в перевозке грузов по всей Беларуси задействовано более 100 военнослужащих. Это водители и механики, а также 60 автомобилей.

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