В учениях "Восток-2022" примут участие военные из стран ШОС и ОДКБ

Совершенствование навыков. Более 250 белорусских военных примут участие в стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022", которые стартуют 1 сентября. Минобороны России раскрыло детали. Всего участвуют более 50 тысяч военнослужащих из стран ШОС и ОДКБ. Также будет задействовано более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 беспилотников и 60 боевых кораблей и других военных судов. Учения пройдут на семи полигонах Восточного военного округа России, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.



Александр Фомин, замминистра обороны России:



Учения направлены на совершенствование навыков командующих, командиров и штабов по управлению межвидовыми и коалиционными группировками войск при отражении агрессии на восточном направлении, на повышение совместимости и уровня взаимодействия в ходе решения совместных задач коалиционными группировками войск-сил по сохранению мира, защите интересов и обеспечению военной безопасности государств восточного региона. Учения не направлены против каких-либо конкретных государств или военных союзов и носят сугубо оборонительный характер.



Продлятся учения семь дней. Кроме Беларуси и России, участвовать в них будут военные еще 11 стран.



© РИА Новости / Илья Питалев

