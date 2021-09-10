В учениях "Запад-2021" участвуют около 200 тысяч военнослужащих на 14 полигонах Беларуси, России и в Балтийском море

Крепче становится и военное взаимодействие Беларуси и России. Это доказывают и совместные маневры. Сегодня стартовала активная фаза стратегического учения "Запад-2021". Участвуют около 200 тысяч военнослужащих на 14 полигонах двух стран, а также в Балтийском море. Задействованы более 80 самолетов и вертолетов, свыше 750 единиц боевой техники. Утверждая замысел учения, Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что данное мероприятие оперативной подготовки носит сугубо оборонительный характер и направлено прежде всего на демонстрацию прочных отношений Беларуси и России. Владимир Путин отметил, что проведение таких маневров логично в условиях, когда другие объединения, включая НАТО, наращивают свое военное присутствие вблизи границ Союзного государства и пространства ОДКБ. С полигона учебных баталий - материал Владимира Королева.

Огневое поражение - с одной стороны это самый масштабный и зрелищный, с другой - самый губительный и разрушающий элемент учения. Попасть в такой котел военные не пожелают даже врагу. Сегодня на полигоне Брестский стартовал один из таких этапов.

Любое учение - не только боевое слаживание. Это своего рода экзамен. Стратеги разрабатывают сценарий для военных. Определение замысла осуществляется на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет. Работа военных - решить поставленные задачи в сложившихся условиях. Главная из них - обеспечение национальный безопасности и территориальной целостности страны. Порой ее сложно решить без тренировок и учения армии.

Традиционно на подобных маневрах испытывают и исследуют возможности новых и прошедших модернизацию образцов вооружений и военной техники.

Главные стратегические военные маневры года проходят на 14 полигонах Беларуси и России, в том числе и акватории Балтийского моря. В нем принимают участие почти 200 тысяч военнослужащих, в том числе иностранный контингент ОДКБ и ШОС. Задействованы 300 танков, четверть тысячи орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. В небе задачи будут выполнять около 80 самолетов и вертолетов, а также полтора десятка боевых кораблей.

Демонстрируя транспарентность перед международным сообществом, стремление к укреплению региональной безопасности и пояса добрососедства, Беларусь пригласила для участия в наблюдении за активной фазой учения представителей международных организаций, а также военно-дипломатического корпуса зарубежных стран, аккредитованных при посольствах своих стран в Республике Беларусь.