В учреждения здравоохранения Минской области прибыли 818 молодых специалистов

В2023 годув учреждения здравоохранения Минской областиприбыли 818 молодых специалистов. Из них 236 человек с высшим медицинским образованием и 582 - со средним специальным. Также к работе в больницах и поликлиниках приступили 304 интерна, сообщает "СБ.Беларусьсегодня"

Больше всего молодых врачей получили рабочие места в Минской центральной районной клинической больнице, Борисовской и Молодечненской ЦРБ. Там же приняли и наибольшее количество медработников со средним специальным образованием. Кроме этого 64 медика направлены в Минский областной центр скорой медицинской помощи.

