ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В учреждениях образования Минска стартовала патриотическая акция "Символы Беларуси - символы мира"

В преддверии Дня Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна в учреждениях образования Минска стартовала патриотическая акция "Символы Беларуси - символы мира". В честь наступающего праздника на базе средней школы № 43 прошла торжественная линейка. Началась она традиционно с акции "Споем гимн вместе". Мероприятие объединило школьников и педагогов общей целью - подчеркнуть важность и значимость государственных символов нашей страны.

Акция проходит во всех районах столицы в различных форматах: автопробеги, марафоны и флешмобы. Запланированы концерты и интерактивные площадки. В преддверии праздника сегодня более сотни ребят вступили в ряды пионеров и получили членские билеты БРСМ.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все