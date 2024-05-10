В преддверии Дня Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна в учреждениях образования Минска стартовала патриотическая акция "Символы Беларуси - символы мира". В честь наступающего праздника на базе средней школы № 43 прошла торжественная линейка. Началась она традиционно с акции "Споем гимн вместе". Мероприятие объединило школьников и педагогов общей целью - подчеркнуть важность и значимость государственных символов нашей страны.