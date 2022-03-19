В учреждениях здравоохранения Минской области оказываются качественные и доступные медуслуги

Современное оснащение клиник, строительство новых учреждений и профессиональные компетенции врачей. К развитию качественной и доступной медицины в Минской области подход комплексный. Особое внимание вопросам здоровья сельского населения. Уровень оказания медицинских услуг там не уступает городским. Подтверждает это и рейтинг лучших учреждений. По итогам года в региональный топ попали участковые больницы, ФАПы, амбулатории. Елена Витко продолжит.

Региональная медицина

На прием в Валевачевскую амбулаторию Александр Концевой заглядывает часто. Перенес инфаркт, есть и другие заболевания, но в свои 70 знает цену здоровью. В Червенский район мужчина переехал из столицы, при этом уровень медицинской помощи не изменился.

Приезжая сюда, я знаю, что всегда получу самую высокую квалифицированную помощь. Это я говорю не просто так, мне пришлось. Представляете, столько болячек. Любой вопрос - я сюда, любой вопрос - я сюда. Никогда ни в чем не отказывали. Александр Концевой, житель п. Озерный

Обслуживает амбулатория 12 деревень, а это почти 1700 человек. Большинство самостоятельно приходит на осмотр, при необходимости к пациенту выезжают на дом.

Что ни спроси, они подскажут. А знаете, бывает врач скажет хорошее слово, лучше любой таблетки. Мария Сосновская, жительница д. Валевачи

Здесь действительно работают профессионалы, как и в любом нашем структурном подразделении. С полной отдачей все работают - как врачи, так и средний медперсонал. Каждый четко и грамотно выполняет свою работу. Андрей Прохоренко, главврач Червенской центральной районной больницы

Качественная медицина с заботой о людях

За такую преданность профессии и заботу о людях амбулаторию назвали лучшей в Минской области. По итогам года отметили и другие учреждения здравоохранения.

В региональном рейтинге также Хатежинская амбулатория. Медицинскую помощь здесь получают около 4 тысяч человек. Для их удобства работает стоматологический и физиотерапевтический кабинеты, есть дневной стационар, лаборатория.

Население растет, население молодое. Просят о помощи, и детей посмотреть, и взрослых. Если куда-то повыше уровнем, отправляем либо в районную поликлинику (если нужна консультация узких специалистов), либо в областную. Антон Романчук, заведующий Хатежинской амбулаторией Минской центральной районной клинической больницы

Основная задача первичного звена здравоохранения (не важно, на селе или в городе) - это сортировка. Функции, которые выполняют сегодня наши амбулатории, в том числе и Хатежинская амбулатория - это, конечно, работа на переднем крае. Это прием пациентов прямо из наших деревень, сел, которые обращаются к нам за оказанием медицинской помощи. Людмила Луговец, заместитель главврача Минской центральной районной клинической больницы





Ставку на медицину шаговой доступности делают и в Столбцовском районе. Там проживают около 38 тысяч человек, больше половины - сельские жители. За медсправкой, консультацией или лечением они обращаются не только в ЦРБ. Работают 2 участковые больницы, 14 ФАПов, 10 амбулаторий. Востребованы у населения и передвижные комплексы - закуплено уже 2 медицинских автобуса.

Новый мини-ФАП на колесах по Столбцовскому району курсирует всего месяц. Пациентов из самых отдаленных уголков здесь принимают 5 дней в неделю. В смену посещают от 3 до 14 деревень. Маршрут мобильного комплекса зависит от размеров населенных пунктов и их расположения.

Комфортные и оснащенные мобильные комплексы

Внутри медицинского автотрансформера есть все необходимое - оборудование для диагностики, мини-лаборатория и даже аптека.

Таблеточки привозят, все, что закажем. Давление померяют, кардиограмму. Доброжелательные сотрудники, хорошие. Они же свои люди, мы к ним привыкли. Они как родные едут к нам. Янина Куневич и Алина Змачинская, жительницы д. Татарщина