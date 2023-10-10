Знаковый проект союзной кооперации - сегодня в Уфе открыли новый завод по производству зерносушильных комплексов. В Башкортостане с визитом делегация правительства Беларуси. Руководство региона для таких предприятий готово предоставлять преференции индустриальных парков. А также покупать больше белорусской техники.

О взаимных интересах - наш корреспондент Светлана Лукьянюк.

В Уфе Беларусь открыла завод

Это улица Минская в российской Уфе. Неудивительно, что ее начало - это наш белорусский завод. Ведь даже если прописка в Башкортостане, то, конечно, хочется чувствовать себя как дома.

Решение построить по этому адресу белорусский завод приняли как раз год назад. Трудно в это поверить, то тогда на этом месте было только поле. Торжественно заложили капсулу во время рабочего визита нашего премьера. И пообещали построить быстро. Понадобилось 9 месяцев. Хотя изначально планировали года полтора. Но не время сегодня засиживаться, когда спрос большой.

За три года мощность завода стала 40 комплексов, потребность республики - 120 - в ближайшее время. Но сегодня уже у нас есть заявки, контракты. Федор Домотенко, гендиректор ООО "Амкодор-Агидель"

В июне во время Форума регионов мы заглядывали на эту площадку. Тогда шла наладка оборудования. Сегодня цеха показали гостям. В Башкортостан прилетела делегация правительства Беларуси.

Два дня в Уфе - это возможность увидеть, что уже сделано, и обсудить новые проекты.

Мы способны все делать в рамках нашего Союзного государства. Здесь все технологии, в том числе системы управления и хранения зерна, эти все программы сами написали, мы сами производим контроллеры, соответственно, все, от редуктора до всего остального, делается на заводах России и Беларуси. Александр Шакутин, председатель Совета директоров ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга"

Новый товар

На этих станках будут собирать зерносушильные комплексы различной мощности так нужные российским регионам для обеспечения продовольственной безопасности. Александр Шакутин, председатель Совета директоров ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга"

О производстве, которое сегодня открывается, - это большая помощь. Где-то по 10-20 таких комплексов Республика Башкортостан должна модернизировать и строить новые. И самое главное сегодня - сохранить тот продукт, который мы выращиваем. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства Башкортостана

Импортозамещение

В целом завод - это импортозамещение в действии. Российский вице-премьер Новак назвал его проектом знаковым для кооперации двух стран.

Президенты поставили задачу по развитию союзнических отношений, по реализации 28 наших программ. Это яркий пример того, как надо реализовывать сотрудничество в области промышленности, сельского хозяйства, поскольку фактически это та кооперация, которая и развивает наши предприятия, наши регионы. Александр Новак, заместитель председателя правительства России

Сегодня говорили и про необходимость признания вот таких новых товаров союзными, где на 100 % комплектующие и сырье Беларуси и России. Ведь их станет еще больше.

Если мы не сделаем сами, не защитим свой внутренний рынок, мы его все равно кому-то отдадим - не Западу, так Востоку, не Северу, так Югу. Мы все равно должны сделать так, чтобы на этом рынке ключевыми игроками были наши отечественные производители. Рынок большой, места всем хватит, но ключевые должны быть мы с вами. Это вот с точки зрения правительств, это главная задача - обеспечить условия, чтобы наши производители были в приоритете. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Будем строить еще

Открыв один завод, здесь уже заявляют о строительстве нового. Причем сроки также сжатые. На все год. Договоренности скрепили на символичном кирпиче.

В конце октября в Уфе пройдет и форум легкой промышленности, где ждут наши компании. Другие направления показывают хорошее развитие.

Наши троллейбусы на улицах Уфы

А вот на этом предприятии из машинокомплектов МАЗ собирают троллейбусы. Из импорта только задний мост и батарея. Обещают выпускать не менее чем 200 в год. Заявки от покупателей только растут.

Правильно выстроенная логистика, правильно выстроенная кооперация позволяет нам завоевывать рынки и присутствовать в таких городах, как Чебоксары, Пенза, Новосибирск, Уфа. Валерий Иванкович, гендиректор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ"

Белорусская техника

9 новых белорусских троллейбусов сегодня руководство Уфы подарило городу. И это только начало.А еще и грузовики, зерновозы и коммунальную технику. Всего 73 машины. Чтобы показать всю красоту, нам пришлось и взлететь. Красные и зеленые машины. Белорусскую технику здесь знают. Завтра она уже в работе.

Переговоры продолжаются