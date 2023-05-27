В Уфе проходит Международная книжная ярмарка "Китап-байрам" - Беларусь среди участников

Популяризация национальной литературы через сотрудничество Беларуси и России. Новые аспекты и обмен опытом в сфере литературы. В Уфе впервые проходит Международная книжная ярмарка "Китап-байрам". Среди участников больше 140 издательств и книжных магазинов. В их числе и Беларусь. Также представлены труды авторов из разных регионов России, Казахстана и Киргизии. Ярмарка интересна для всех возрастов. В каждой зоне помимо презентации книг организованы мастер-классы, игры, а также театральные постановки.

