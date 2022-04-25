В Уфе в номинации "Взрослый поступок маленького человека" победил Роман Когодовский

Сразу две номинации у белорусов во Всероссийской телевизионной общественной премии "Герой нашего времени". Она прошла в Уфе уже в 10-й раз. Наша страна участвовала впервые.

Рома Когодовский - герой нашего времени

В номинации "Взрослый поступок маленького человека" победил Роман Когодовский. За спасением жизни мальчика из Мядельского района следила вся страна, белорусские врачи провели ему более 20 операций. У Ромы было 50 % ожогов тела. Напомним, в конце апреля в деревне Сидоровичи случился пожар, 12-летний Рома вынес из огня полуторагодовалого брата. Дымом герою обожгло легкие. На теле были сильные порезы - ему пришлось разбить окно в кухне. Там был стеклопакет, окно не открывалось. Это был действительно "взрослый поступок маленького человека".

Рома - скромный парень, но нашему журналисту рассказал, что учится удаленно, любит играть на компьютере, катается на велосипеде и в сентябре идет в лицей МВД. Для парня полет в Уфу был первым в жизни. И первый паспорт он получил тоже специальный - для поездки в Башкортостан. Напомним, наш Президент наградил Рому орденом "За личное мужество".

Александр Шевалов и Егор Лукашев - победители в номинации "Храброе сердце" Всероссийской телевизионной премии "Герой нашего времени"

В номинации "Храброе сердце" победителями стали белорусы Егор Лукашев и Александр Шевалов. В прошлом году в Минске преступник, пытаясь забрать сумку в подъезде общежития, напал на женщину, ударив ее ножом в шею. От удара оружие сломалось, до приезда скорой двое соседей своими силами останавливали кровотечение и спасли жизнь главному бухгалтеру одного из предприятий столицы.

Факт Наш телеканал "Беларусь 1" и журналисты за репортажи о героях нашего времени - Анастасия Бенедисюк и Владимир Королев - отмечены благодарностью организаторов Всероссийской премии.