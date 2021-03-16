В Украине обнаружен новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса обнаружен в Украине в Ивано-Франковской области. Его называют "комбовирусом", он имеет признаки британского штамма, но является модификацией южноафриканского и бразильского. Кроме того, в нем есть показатели, до сих пор не зафиксированные ВОЗ. В Ивано-Франковской области наиболее сложная ситуация с госпитализацией, там занято порядка 80 % больничных койко-мест. Впрочем, третья волна коронавируса - далеко не единственная проблема страны. Экономический эксперт Юрий Атаманюк привел примеры, почему Украина стала в один ряд со странами четвертого мира.

"Есть пример в истории, в современной истории. Взять ту же Руанду, которая, сотрудничая деструктивно с МВФ, довела свою страну до гражданской войны. Сегодня Поль Кагаме - сегодняшний президент страны - сотрудничает с МВФ. Сегодня главные инвесторы в Руанду - это американские компании. Но я подчеркиваю - инвесторы! И сегодня рост Руанды – 10 % в год. Самая стремительно развивающаяся страна Африки. К сожалению, мы уже не можем сравнивать себя, довели за 7 лет, что мы не можем себя сравнивать с европейскими странами, мы уже можем сравнивать себя с африканскими странами. Потому что из страны третьего мира мы перешли в страну четвертого мира, такую депрессивную клоаку стран, которые идут к самоуничтожению. Этот механизм запущен, но он запущен внутренними элитами".



