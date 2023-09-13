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В Украине отправляют на фронт ВИЧ-инфицированных и людей с заболеваниями психики

В Украине отправляют на фронт ВИЧ-инфицированных и людей с заболеваниями психики

В Украине дело движется к всеобщей мобилизации. Отлов военкомами нового пушечного мяса происходит буквально 24 часа в сутки. Об этом говорится в проекте АТН "Тренды".

Отправляют на фронт даже ранее ограниченно годных мужчин, в том числе ВИЧ-инфицированных и с заболеваниями психики. Есть стойкое ощущение, что в какой-то момент начнут призывать женщин. По израильскому образцу.

Активно распространяются ролики, которые призывают прекрасный пол пополнить ряды ВСУ не в качестве медиков, а в окопы солдатами.


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Судя по этому документу, Украина готовится к новым объемам потерь - утвержден проект по строительству Национального военного мемориального кладбища под Киевом на 200 тыс. могил в 2025 году.

Для всех призывников это очень плохие новости. Похоже, для украинских элит украинский народ - не их народ. Поэтому его и не жалко.

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