ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Украине при нынешней власти у радикалов развязаны руки

Участники марша СС "Галичина" идут по городу, который в Великую Отечественную пережил кровавый кошмар в Бабьем Яру, с руками, вскинутыми в нацистском приветствии. Как это вообще стало возможным, удивляются даже эксперты и блогеры. Ответ прост: при нынешней власти у радикалов развязаны руки.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все