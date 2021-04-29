В Украине при нынешней власти у радикалов развязаны руки

Участники марша СС "Галичина" идут по городу, который в Великую Отечественную пережил кровавый кошмар в Бабьем Яру, с руками, вскинутыми в нацистском приветствии. Как это вообще стало возможным, удивляются даже эксперты и блогеры. Ответ прост: при нынешней власти у радикалов развязаны руки.