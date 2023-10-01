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В Украине уже давно перешли на стадию героизации нацистов - российский политолог
Если в Канаде еще пока идет процесс отбеливания нацистов, то в Украине уже давно перешли на стадию героизации нацистов и демонизацию тех, против кого эти нацисты сражались. Такое мнение высказал российский политолог и историк Владимир Корнилов.
"Когда произошел скандал в парламенте Канады, связанный с прославлением украинского эсэсовца, сразу нашли козла отпущения - спикера парламента, хотя я смотрю на тех, кто набросился на Трюдо, и задаюсь вопросом, а все те, кто вскакивал и аплодировал, не подумали, о том, что если этот, с позволения сказать, господин сражался против русских во Второй мировой войне, то на чьей стороне он мог бы сражаться. Ни у кого ничего не екнуло и не возникло никаких вопросов", - привел пример Владимир Корнилов.
Политолог заметил, что при этом, когда всеизвиняются и находят виновных, все рано они оправдывают Зеленского.
"Они рассказывают, что этот скандал используют российские пропагандисты для того, чтобы распространить ложные нарративы о нацизме в Украине", - Владимир Корнилов дословно процитировал премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Историк специальнопосмотрел на сайт горсовета БережаныТернопольской областиУкраины, откуда родом этот самый Ярослав Гунька, которому так аплодировали. "Так он там почетный гражданин города с 2004 года. Уже два десятилетия он висит на почетной доске и на сайте написано: "Служил в дивизии Галичина", неудобную аббревиатуру СС они убрали", - не скрывает возмущение российский политолог.
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