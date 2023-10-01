В Украине уже давно перешли на стадию героизации нацистов - российский политолог

Если в Канаде еще пока идет процесс отбеливания нацистов, то в Украине уже давно перешли на стадию героизации нацистов и демонизацию тех, против кого эти нацисты сражались. Такое мнение высказал российский политолог и историк Владимир Корнилов.

"Когда произошел скандал в парламенте Канады, связанный с прославлением украинского эсэсовца, сразу нашли козла отпущения - спикера парламента, хотя я смотрю на тех, кто набросился на Трюдо, и задаюсь вопросом, а все те, кто вскакивал и аплодировал, не подумали, о том, что если этот, с позволения сказать, господин сражался против русских во Второй мировой войне, то на чьей стороне он мог бы сражаться. Ни у кого ничего не екнуло и не возникло никаких вопросов", - привел пример Владимир Корнилов.

Политолог заметил, что при этом, когда всеизвиняются и находят виновных, все рано они оправдывают Зеленского.

"Они рассказывают, что этот скандал используют российские пропагандисты для того, чтобы распространить ложные нарративы о нацизме в Украине", - Владимир Корнилов дословно процитировал премьер-министра Канады Джастина Трюдо.