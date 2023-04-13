В Украине воевали с "Советской" колбасой, запретили мультики а-ля "Трое из Простоквашино", а за майку с надписью "СССР" украинца приговорили к году лишения свободы

Владимир Зеленский во время визита в Польшу заявил, что "свобода обязательно придет в Беларусь". Экстремистские СМИ и телеграм-каналы с восторгом подхватили эту новость, несмотря на то, что Киев неоднократно называл беглых "несостоятельной оппозицией". Глядя на то, как они собираются изменить Беларусь, понимаешь, что термин вполне подходящий.

В 2020 году так называемая оппозиция обрисовала такие контуры новой Беларуси, что многие схватились за голову, и программу пришлось спешно прятать и удалять из интернета. После ее банально назвали "фейком белорусских спецслужб", хотя апологеты перемен сами же участвовали в ее презентации.

Одно из "стратегических предложений" - провести декоммунизацию, ту самую, которая нахраписто идет у соседей.

Закон о декоммунизации в Украине приняли 9 апреля 2015 года. С тех пор начался настоящий театр абсурда: в городах страны снесли более 400 памятников советским деятелям, в том числе ученым и писателям. Переименовали улицы в Киеве (проспект Красных казаков стал проспектом Степана Бандеры), город Днепропетровск стал Днепром, Артемовск переименовали в Бахмут. Доходило до глупостей: так, в Харькове потребовали запретить колбасу "Советская".

И на этом парад идиотизма не закончился: в Одессе власти бюст Карла Маркса переименовали в бюст Христо Ботева (болгарского поэта). Запретили даже мультики а-ля "Трое из Простоквашино". А как вам вариант сесть в тюрьму на целый год из-за майки с надписью "СССР"?





Почему БЧБ-шники испугались собственных реформ и как они открещивались от своих же предвыборных программ. Что генераторы опасных стратегий предлагали Беларуси. В каких странах радикальные переломы уже случились и к чему это привело. В новом выпуске