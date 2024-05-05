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В Украине выросло поколение, которое считает войну с Россией некой священной своей войной, так им промыли мозг - Грубник
Как в Украине работают с общественным мнением и втягивают как можно больше ресурсов, в интервью программе "Панорама" рассказал активист антимайданного одесского подполья, волонтер, кандидат медицинских наук Владимир Грубник.
"Они открывают окно Овертона по чуть-чуть, смотрят, как население прореагирует, на чем еще можно сыграть, играть на жалость или наоборот играть на более каких-то таких жестких темах. Как это все осуществить, как, например, не вызвать недовольство населения. Это просто видно", - поделился своим мнением он.
Я просто помню, как это было в Украине, как они пытались продвигать эту тему АТО (так называемая антитеррористическая операция - пропагандистский термин, используемый властями Украины для обозначения войны в Донбассе в 2014-2018 годах, после 2018 года - операция объединенных сил), чтобы максимальное количество людей завлечь в это.
Он привел пример с плетением маскировочных сетей, которые показывали по телевизору, когда он находился в тюрьме. "Включаешь новости, там постоянно, каждый день говорят, что Россию, Донбасс надо уничтожить. Но, например, в конце вечерних новостей у них идет социальный сюжет, как хорошая какая-то девушка плетет маскировочные сети где-нибудь в школе на периферии. Люди вовлекаются в помощь армии. Это так достойно, так здорово. И, конечно же, все говорят: мы против войны, просто мы помогаем ребятам, - делится Владимир Грубник. - А я смотрю и понимаю, что они делают".
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Сначала она плетет сети, потом формируются горизонтальные связи, туда приходят военные, они общаются, может, даже нравятся друг другу, поясняет он. А дальше они на связи: как дела у хлопцев, что им там еще надо. Может, им медицины надо какой-то, может, их надо поздравить с днем Бандеры, отправить им какие-то "пирожочки", такое вот все. И дальше люди вовлекаются: начинала с маскировочных сетей, а потом она вдруг уже медик в каком-нибудь "Азове". Как же так получилось? Само собой? Наверное, нет".
По его словам, это была серьезная работа, которую вели годами. "Они знали, что они делают. Они хотели воевать. Они знали, чтохотят вовлечься в войну. Они видели в этом определенную цель своей самореализации. Там выросло поколение, которое считает войну с Россией некой священной своей войной. Всерьез. Так им промыли мозг. Это делали годами и делали достаточно эффективно", - подчеркнул Владимир Грубник.
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