В Украине выросло поколение, которое считает войну с Россией некой священной своей войной, так им промыли мозг - Грубник

Как в Украине работают с общественным мнением и втягивают как можно больше ресурсов, в интервью программе "Панорама" рассказал активист антимайданного одесского подполья, волонтер, кандидат медицинских наук Владимир Грубник.

"Они открывают окно Овертона по чуть-чуть, смотрят, как население прореагирует, на чем еще можно сыграть, играть на жалость или наоборот играть на более каких-то таких жестких темах. Как это все осуществить, как, например, не вызвать недовольство населения. Это просто видно", - поделился своим мнением он.

Я просто помню, как это было в Украине, как они пытались продвигать эту тему АТО (так называемая антитеррористическая операция - пропагандистский термин, используемый властями Украины для обозначения войны в Донбассе в 2014-2018 годах, после 2018 года - операция объединенных сил), чтобы максимальное количество людей завлечь в это. Владимир Грубник

Он привел пример с плетением маскировочных сетей, которые показывали по телевизору, когда он находился в тюрьме. "Включаешь новости, там постоянно, каждый день говорят, что Россию, Донбасс надо уничтожить. Но, например, в конце вечерних новостей у них идет социальный сюжет, как хорошая какая-то девушка плетет маскировочные сети где-нибудь в школе на периферии. Люди вовлекаются в помощь армии. Это так достойно, так здорово. И, конечно же, все говорят: мы против войны, просто мы помогаем ребятам, - делится Владимир Грубник. - А я смотрю и понимаю, что они делают".

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Сначала она плетет сети, потом формируются горизонтальные связи, туда приходят военные, они общаются, может, даже нравятся друг другу, поясняет он. А дальше они на связи: как дела у хлопцев, что им там еще надо. Может, им медицины надо какой-то, может, их надо поздравить с днем Бандеры, отправить им какие-то "пирожочки", такое вот все. И дальше люди вовлекаются: начинала с маскировочных сетей, а потом она вдруг уже медик в каком-нибудь "Азове". Как же так получилось? Само собой? Наверное, нет".