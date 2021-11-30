Сезон предновогодней торговли стартовал в магазинах Минска

Праздничные композиции, антуражные фотозоны и сверкающие витрины. В универмагах и магазинах белорусской столицы сейчас сезон предновогодней торговли. Специально для зимнего шопинга выделили дополнительные места и секции. По традиции развернулись и новогодние базары. Там можно не просто зарядиться праздничным настроением, но и приобрести подарки и сувениры. Для покупателей разнообразные елочные игрушки и украшения, декоративные светящиеся конструкции и рождественские венки. В ассортименте немало новинок.