Готовы прийти на помощь. Накануне в университете гражданской защиты МЧС прошел выпускной. Лейтенантские погоны получили 183 специалиста из Беларуси. Уровень подготовки в вузе - один из самых высоких в СНГ. И показатель этого - выпускники-иностранцы: дипломы получил 71 человек из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана. В этом году два золотых медалиста и 13 дипломов с отличием. Во время торжества молодые офицеры заложили памятную плиту о выпуске этого года.