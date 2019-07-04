3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В университете гражданской защиты МЧС прошел выпускной
Готовы прийти на помощь. Накануне в университете гражданской защиты МЧС прошел выпускной. Лейтенантские погоны получили 183 специалиста из Беларуси. Уровень подготовки в вузе - один из самых высоких в СНГ. И показатель этого - выпускники-иностранцы: дипломы получил 71 человек из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана. В этом году два золотых медалиста и 13 дипломов с отличием. Во время торжества молодые офицеры заложили памятную плиту о выпуске этого года.
Президент
Все
Лукашенко: Председатели райисполкомов задействованы не так, как должны быть
Президент Беларуси: ВНС не должно довлеть над другими органами власти
19 ноября пройдет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания
Лукашенко убежден, что Беларуси и Монако нужно придавать больше внимания тому, что их объединяет
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси внесены поправки в госпрограмму по обустройству военных городков на 2021-2025 годы
С 16 декабря у "Белавиа" появится новый регулярный рейс "Минск - Урумчи"
На базе БГУ проходит Неделя студенческой молодежи Союзного государства
Грузия идет по украинскому пути? В Тбилиси развернулись палаточные лагеря
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера