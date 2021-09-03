В университете Омска открылся учебный класс Минского тракторного завода

В Омском государственном аграрном университете имени Столыпина открылся учебный класс Минского тракторного завода. Теперь студенты вуза смогут ознакомиться с белорусской сельхозтехникой и научиться навыкам работы на минских тракторах. Большую часть техники сельхозпроизводители области приобретают именно в Беларуси. МТЗ занимает в этой нише особое место. Его техника востребована не только аграриями, но и дорожниками, предприятиями ЖКХ. Фирменная аудитория энергонасыщенной техники поможет повысить качество подготовки инженерных кадров. Аудитория разделена на две зоны: производственную и лабораторную, где студенты смогут получить практические навыки.