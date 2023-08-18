В урегулировании украинского конфликта Лукашенко сделал больше, чем все западные элиты - Молчанов

Большой резонанс в обществе и медиапространстве вызвало интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко украинской журналистке Диане Панченко. Во время него говорили о том, что происходит в Украине, о планах Запада, о мирных переговорах и позиции Беларуси.

Видео уже собрало миллионы просмотров и тысячи комментариев. Публикация в белорусском и российском сегментах YouTube на 3-м и 2-м местах соответственно. Видео активно обсуждают эксперты. Сказанное Александром Лукашенко нашло отклик и у простых людей. Давать честные и принципиальные оценки происходящему в регионе и мире - неизменный политический стиль Лукашенко. Вчерашний разговор не стал исключением.

Можно ли было избежать войны в Украине? Реально ли прямо сейчас остановить кровопролитие? Ответы на эти вопросы в телеверсии интервью, которая доступна на YouTube-канале Агентства теленовостей. А Илона Волынец показала реакцию общества на разговор белорусского лидера и журналистки.





Пользователи Сети эмоционально высказываются по поводу интервью Президента Беларуси украинской журналистке. Размещенное видео на YouTube-канале "Панченко" за пару часов набрало более 600 тыс. просмотров.

Сама журналистка общалась со всеми президентами Украины и смотрела сотни интервью политиков. Но, видимо, не ожидала, что запретных вопросов для белорусского лидера нет.

Оценить работу Лукашенко не только как Президента Беларуси, но и как дипломата, переговорщика, как Человека мира с большой буквы можно будет спустя какие-то годы. Я думаю, мы сегодня не до конца все понимаем, много чего не знаем, по моим ощущениям и исходя из той информации, которой обладаю, но не всегда могу озвучивать. Диана Панченко

"Мир" - пожалуй, ключевое слово, которое звучало и читалось между строк в этом разговоре. Кровопролитный конфликт должен быть остановлен. Это понимают все здравомыслящие люди. Беларусь всегда была против разногласий между славянами, и Минские соглашения тому подтверждение.

"И сейчас конфликт можно остановить, и тогда его можно было избежать. Договорились же обо всем, надо было соблюдать Минские соглашения, но они не соблюдались. О том, что Украина не выполнила соглашения, свидетельствует куча фактов", - сказал Александр Лукашенко в интервью.

Что говорят об интервью Президента Беларуси за рубежом

Интервью белорусского лидера взбудоражило зарубежные СМИ. К примеру, слова Лукашенко о готовности применить ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси попросили прокомментировать пресс-секретаря Пентагона. Но тот ожидаемо отказался. Сложно противостоять аргументам.

Александр Лукашенко с 2014 года до последнего пытается быть медиатором этого конфликта, выступить посредником с целью урегулирования ситуации, потому что во многом для него Украина - это братская страна. С точки зрения урегулирования Президент Беларуси сделал, наверное, больше, чем все западные элиты, которые по сути являются разжигателями конфликта. Кирилл Молчанов, политолог, замдиректора Украинского института политики

"Это отважное и очень сильное интервью, - считает политолог и представитель общества "Польша - Восток" Александр Яцек. - Я хотел бы, чтобы та же журналистка попробовала взять такое же интервью у Анджея Дуды - польского президента. Но боюсь, что это просто нереально, потому что в Польше сейчас медийная действительность создается уже не на месте, а где-то за океаном".

"Главным бенефициаром войны, развязанной по приказу США киевским режимом, безусловно, являются сами Соединенные Штаты. Им удалось навязать войну славянским народам, чтобы ослабить наше единство в послевоенное время. Им удалось захватить ряд промышленных активов в Европе под влиянием санкционной войны. Сейчас эти предприятия (военные и гражданские) активно вывозятся в Штаты. Европа постепенно превращается в такую же экономическую и политическую колонию, какой была все эти годы Украина", - предупредил политолог, глава Евразийского аналитического клуба и эксперт Российского совета по международным делам Никита Мендкович.

В экспертном сообществе обсуждают ключевые посылы Президента Беларуси

Посылы главы белорусского государства также обсуждают в отечественных СМИ и экспертном сообществе. Белорусы не безумцы и хотят жить спокойно - это откликается каждому из нас. И сколько еще об этом нужно сказать Александру Лукашенко?

Мы не являемся врагом украинскому народу - это наша изначальная позиция. Мы никогда не выстраивали отношения с точки зрения эскалации, напряженности. Александр Лукашенко дал четко понять, что сам конфликт даже взаимоотношений (мы не говорим о военном конфликте) в торгово-экономических вопросах, в вопросах транспортной логистики начался с Украины. Украина первая перед нами захлопнула дверь. Вадим Боровик, политолог