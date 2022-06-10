3.83 BYN
2.82 BYN
3.28 BYN
В урочище Карасино прошла историческая реконструкция одного военного дня
Ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны в урочище Карасино прошла историческая реконструкция одного военного дня. Партизанская стоянка по инициативе педагогов и ребят местной школы была открыта в прошлом году. Удалось восстановить санчасть с полевым госпиталем, некоторые жилые сооружения, разведку и штаб. Оживили историю участники военно-исторических клубов из Бреста, Березы, Пинска и местные жители.
Чтобы дети помнили и не забывали историю, и никогда такого у нас не было. Не было войны – был всегда мир. Я думаю, детям нужно показывать, как это было, чтоб они немножко прочувствовали.
Второй раз уже участвую в реконструкции - мне очень нравится. Это колоссальная возможность для всех: для ребят, для учителей прочувствовать, просмотреть, все увидеть.
Вообще место такое для Ивановского района достаточно серьезное становится. В принципе, даже рекламы не надо – люди сами приезжают. Нам необходимо выходить за пределы района и с городом Пинском, и с Пинским районом более тесно сотрудничать, потому что, все-таки пинский штаб партизанской бригады.
Несмотря на то, что партизанская стоянка имеет почти завершенный вид, работы по восстановлению объекта еще не окончены. Не свернуты и поиски информации по захороненным на партизанском кладбище бойцам. Из шести фамилий неизвестными остаются еще две.