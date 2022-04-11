В урочище Пески вспоминали жертв фашизма

Сегодня во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Он установлен в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд 11 апреля 1945 года. Из 18 миллионов человек, попавших в концлагерь, 12 миллионов были уничтожены. На территории Беларуси нацисты создали около 250 лагерей для советских военнопленных, 350 лагерей, тюрем и других мест принудительного содержания гражданского населения. Памятные мероприятия сегодня прошли по всей стране, в том числе на месте пересыльного лагеря Дулаг-125 в Полоцке. Он располагался на левом берегу Полоты - в урочище Пески. По архивным данным, здесь покоятся останки от 40 до 150 тысяч человек - военнопленных, подпольщиков, партизан, мирных граждан, замученных фашистами.