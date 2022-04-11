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В урочище Пески вспоминали жертв фашизма
Сегодня во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Он установлен в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд 11 апреля 1945 года. Из 18 миллионов человек, попавших в концлагерь, 12 миллионов были уничтожены. На территории Беларуси нацисты создали около 250 лагерей для советских военнопленных, 350 лагерей, тюрем и других мест принудительного содержания гражданского населения. Памятные мероприятия сегодня прошли по всей стране, в том числе на месте пересыльного лагеря Дулаг-125 в Полоцке. Он располагался на левом берегу Полоты - в урочище Пески. По архивным данным, здесь покоятся останки от 40 до 150 тысяч человек - военнопленных, подпольщиков, партизан, мирных граждан, замученных фашистами.
Это пример геноцида белорусского народа. Не надо никуда ходить, надо просто прийти на это место, увидеть этот мемориальный комплекс. Десятки тысяч были здесь захоронены, фамилий здесь только чуть более сотни. Поэтому это знаковое место для всех нас.
Это место очень большой болью отдается в сердце каждого полочанина. После войны оно неоправданно было забыто, хотя здесь большая братская могила. А вообще за три года оккупации было уничтожено в лагерях Полоцка 150 тыс. человек. Это целый город.
Пески - территория смерти
В канун скорбной даты в полоцком Музее боевой славы открылась выставка, посвященная геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной. А в свет вышло второе, дополненное издание книги полоцкого исследователя Сергея Копыла "Пески - территория смерти". Книга содержит новые материалы: воспоминания очевидцев, архивные сведения и данные немецкой аэрофотосъемки 1943 года, которые позволяют уточнить события в оккупированном Полоцке.
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