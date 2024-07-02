В урочище Уручье на месте раскопок захоронения жертв геноцида на костных останках нашли три жетона

В ближайшие месяцы нами уже подготовлены соответствующие материалы. В отношении нацистских преступников будем еще направлять уголовные дела в суд, в том числе в отношении командира 118-го украинского шуцманшафт-батальона Константина Смовского. Планируем отправить в суд 5 дел.

Валерий Толкачев, начальник управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры Беларуси