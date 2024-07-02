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В урочище Уручье на месте раскопок захоронения жертв геноцида на костных останках нашли три жетона
В урочище Уручье в Минске на костных останках были найдены три жетона. Ценная находка обнаружена на месте раскопок массового захоронения жертв геноцида в годы Великой Отечественной войны, там продолжаются поисковые работы.
2 июля артефакты показали участникам молодежного форума "Россия - Беларусь. Преступления нацистов - Без срока давности" - это молодые белорусы и гости из 20 регионов России, которые приехали ознакомиться с ходом расследования дела о геноциде нашего народа.
В ближайшие месяцы нами уже подготовлены соответствующие материалы. В отношении нацистских преступников будем еще направлять уголовные дела в суд, в том числе в отношении командира 118-го украинского шуцманшафт-батальона Константина Смовского. Планируем отправить в суд 5 дел.
Подробнее Валерий Толкачев остановится на процессе поиска и установления местонахождения ям-могил в урочище Уручье, находках и перезахоронении останков жертв.
Молодежный форум "Россия - Беларусь. Преступления нацистов - Без срока давности" стартовал 2 июля. 3 июля его продолжением станет посещение участниками военного парада в Минске, музея истории Великой Отечественной войны. Далее состоятся диалоговые площадки о сохранении исторической памяти.
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