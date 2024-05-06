Мир должен знать о геноциде на белорусской земле. В Минском районе в урочище Уручье обнаружены новые свидетельства зверств нацистов. Это три ямы-могилы, в которых захоронены военнопленные, а так же гражданские - старики, женщины и дети. Нацисты свозили в лес под Минском людей, заставляли ложиться в ямы лицом вниз и стреляли в затылок. В одной такой братской могиле могут покоиться несколько тысяч человек. Сведения об уничтожении свыше 50 тыс. белорусов были получены в ходе расследования дела о геноциде. Всего с 2021 года на этой территории обнаружено 16 ям-могил. Большая их часть не была отмечена в архивах.