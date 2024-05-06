3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В урочище Уручье обнаружены новые свидетельства зверств нацистов
Мир должен знать о геноциде на белорусской земле. В Минском районе в урочище Уручье обнаружены новые свидетельства зверств нацистов. Это три ямы-могилы, в которых захоронены военнопленные, а так же гражданские - старики, женщины и дети. Нацисты свозили в лес под Минском людей, заставляли ложиться в ямы лицом вниз и стреляли в затылок. В одной такой братской могиле могут покоиться несколько тысяч человек. Сведения об уничтожении свыше 50 тыс. белорусов были получены в ходе расследования дела о геноциде. Всего с 2021 года на этой территории обнаружено 16 ям-могил. Большая их часть не была отмечена в архивах.
Отыскать новые захоронения удалось благодаря совместной работе Генпрокуратуры с учеными, военными поисковиками и свидетелями.
НизкийпоклонисловапризнательностииблагодарностиГенеральнойпрокуратуре,которая выступила с инициативой проведения такой работы, и нашему Президенту за то, что поддержал. Это он настаивал на том, что мы должны раскрыть всю правду о той трагедии, которая была на нашей земле.
Председатель Совета Республики подчеркнула, что нет оправдания нацизму, нет оправдания тем людям, которые совершали геноцид. Впрочем, и людьми их нельзя назвать, заметила она. "Они уничтожали наш народ, - обратила внимание спикер. - Мы в долгу перед теми, кто отстоял свободу и независимость, кто ценой своей жизни дал нам мирное небо.
В рамках дела о геноциде белорусского народа проходят и процессы в отношении нацистских преступников, их пособников, в том числе умерших. Не так давно суд рассмотрел дело карателя Катрюка. В этом году так же планируется рассмотрение нескольких дел.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов