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В урочище Уручье обнаружены новые свидетельства зверств нацистов

Мир должен знать о геноциде на белорусской земле. В Минском районе в урочище Уручье обнаружены новые свидетельства зверств нацистов. Это три ямы-могилы, в которых захоронены военнопленные, а так же гражданские - старики, женщины и дети. Нацисты свозили в лес под Минском людей, заставляли ложиться в ямы лицом вниз и стреляли в затылок. В одной такой братской могиле могут покоиться несколько тысяч человек. Сведения об уничтожении свыше 50 тыс. белорусов были получены в ходе расследования дела о геноциде. Всего с 2021 года на этой территории обнаружено 16 ям-могил. Большая их часть не была отмечена в архивах.

Отыскать новые захоронения удалось благодаря совместной работе Генпрокуратуры с учеными, военными поисковиками и свидетелями.

НизкийпоклонисловапризнательностииблагодарностиГенеральнойпрокуратуре,которая выступила с инициативой проведения такой работы, и нашему Президенту за то, что поддержал. Это он настаивал на том, что мы должны раскрыть всю правду о той трагедии, которая была на нашей земле.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального Собрания Беларуси

Председатель Совета Республики подчеркнула, что нет оправдания нацизму, нет оправдания тем людям, которые совершали геноцид. Впрочем, и людьми их нельзя назвать, заметила она. "Они уничтожали наш народ, - обратила внимание спикер. - Мы в долгу перед теми, кто отстоял свободу и независимость, кто ценой своей жизни дал нам мирное небо.

В рамках дела о геноциде белорусского народа проходят и процессы в отношении нацистских преступников, их пособников, в том числе умерших. Не так давно суд рассмотрел дело карателя Катрюка. В этом году так же планируется рассмотрение нескольких дел.

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