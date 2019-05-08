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В Ушачах открыли современное футбольное поле для игры в мини-футбол
В канун Дня Великой Победы и 75-летия празднования освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков жители Ушачей получили большой подарок. В 6-тысячном райцентре открыли современное футбольное поле с искусственным покрытием для игры в мини-футбол. Площадка соответствует современным европейским стандартам, а качественное покрытие даст возможность заниматься спортом круглый год. В Ушачах работают детские секции футбола. Здесь занимаются более семидесяти школьников. Новое поле станет местом их тренировок и побед.
Новая футбольная площадка построена за спонсорские средства. В результате частно-государственного партнерства подобные спортивные объекты появятся еще в 78 малых городах.
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