В Ушачах открыли современное футбольное поле для игры в мини-футбол

В канун Дня Великой Победы и 75-летия празднования освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков жители Ушачей получили большой подарок. В 6-тысячном райцентре открыли современное футбольное поле с искусственным покрытием для игры в мини-футбол. Площадка соответствует современным европейским стандартам, а качественное покрытие даст возможность заниматься спортом круглый год. В Ушачах работают детские секции футбола. Здесь занимаются более семидесяти школьников. Новое поле станет местом их тренировок и побед.



Новая футбольная площадка построена за спонсорские средства. В результате частно-государственного партнерства подобные спортивные объекты появятся еще в 78 малых городах.



