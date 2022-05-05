Патриотическая акция "Прорыв Победы" прошла в Ушачском районе

В Беларуси сегодня отмечают 78-ю годовщину легендарного прорыва вражеской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны. Весной 1944-го народные мстители предприняли отчаянную попытку разорвать огненное кольцо оккупантов. Несмотря на неравные силы, прорвать окружение удалось ценою собственных жизней - партизаны спасли 15 тысяч мирных жителей. Память об их подвиге хранит мемориал "Прорыв". Сегодня здесь прошла реконструкция легендарного боя. Пдробности у Марины Романовской.

Шестнадцатилетним мальчишкой он ушел в партизаны. Сейчас ветерану Великой Отечественной, участнику прорыва Демьяну Крупене - 95. Каждый год в начале мая он приходит к Вечному огню, чтобы почтить память боевых товарищей, с которыми вместе приближал Победу.





С первых дней Великой Отечественной на территории Ушачского района действовали подпольные группы. И уже в 1942-м они переросли в партизанские отряды. В итоге образовалась свободная от врага территория, которая объединила более 1 200 населенных пунктов! Здесь работали школы, типографии, местные артисты ставили спектакли.

Полоцко-Лепельская зона не давала покоя оккупантам, захватчики предприняли пять попыток уничтожить партизан - все они были безрезультатны. Весной 1944-го враг разработал две карательные операции - "Праздник весны" и "Моросящий дождь". Против 17 тысяч партизан была выставлена 60-тысячная армия.

В апреле 1944-го началась карательная операция. Двадцать пять суток шли неравные бои. В ночь с 4 на 5 мая партизаны прорвали огненное кольцо, вышли из окружения и вывели 15 тысяч мирных жителей.

Легендарный бой на территории мемориала "Прорыв" воссоздали реконструкторы. У фигуры партизана - море людей. Сегодня они говорят спасибо защитникам за храбрость и мужество.





Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома: В наших жилах течет кровь победителей. Молодежь и подрастающее поколение должны как минимум помнить и гордиться этим.

Мемориальный комплекс "Прорыв" стал финальной точкой для участников автопробега, который стартовал в Витебске. В колонне более сотни машин. Почтить память погибших люди приехали семьями.





Память о героическом прошлом хранят и экспозиции Ушачского музея народной славы имени Героя Советского Союза Владимира Лобанка. Сегодня он открылся после реконструкции.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Сохранение памяти о тех, кто принес нам победу, - это наш священный долг и, конечно, обязанность всех поколений. Мы должны сохранить единство наших наций, обеспечить консолидацию нашего общества и, конечно же, многое зависит от каждого белоруса.