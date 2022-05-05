Патриотическая акция "Прорыв Победы" прошла в Ушачском районе
В Беларуси сегодня отмечают 78-ю годовщину легендарного прорыва вражеской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны. Весной 1944-го народные мстители предприняли отчаянную попытку разорвать огненное кольцо оккупантов. Несмотря на неравные силы, прорвать окружение удалось ценою собственных жизней - партизаны спасли 15 тысяч мирных жителей. Память об их подвиге хранит мемориал "Прорыв". Сегодня здесь прошла реконструкция легендарного боя. Пдробности у Марины Романовской.
Шестнадцатилетним мальчишкой он ушел в партизаны. Сейчас ветерану Великой Отечественной, участнику прорыва Демьяну Крупене - 95. Каждый год в начале мая он приходит к Вечному огню, чтобы почтить память боевых товарищей, с которыми вместе приближал Победу.
С первых дней Великой Отечественной на территории Ушачского района действовали подпольные группы. И уже в 1942-м они переросли в партизанские отряды. В итоге образовалась свободная от врага территория, которая объединила более 1 200 населенных пунктов! Здесь работали школы, типографии, местные артисты ставили спектакли.
Полоцко-Лепельская зона не давала покоя оккупантам, захватчики предприняли пять попыток уничтожить партизан - все они были безрезультатны. Весной 1944-го враг разработал две карательные операции - "Праздник весны" и "Моросящий дождь". Против 17 тысяч партизан была выставлена 60-тысячная армия.
В апреле 1944-го началась карательная операция. Двадцать пять суток шли неравные бои. В ночь с 4 на 5 мая партизаны прорвали огненное кольцо, вышли из окружения и вывели 15 тысяч мирных жителей.
Легендарный бой на территории мемориала "Прорыв" воссоздали реконструкторы. У фигуры партизана - море людей. Сегодня они говорят спасибо защитникам за храбрость и мужество.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома: В наших жилах течет кровь победителей. Молодежь и подрастающее поколение должны как минимум помнить и гордиться этим.
Мемориальный комплекс "Прорыв" стал финальной точкой для участников автопробега, который стартовал в Витебске. В колонне более сотни машин. Почтить память погибших люди приехали семьями.
Память о героическом прошлом хранят и экспозиции Ушачского музея народной славы имени Героя Советского Союза Владимира Лобанка. Сегодня он открылся после реконструкции.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Сохранение памяти о тех, кто принес нам победу, - это наш священный долг и, конечно, обязанность всех поколений. Мы должны сохранить единство наших наций, обеспечить консолидацию нашего общества и, конечно же, многое зависит от каждого белоруса.
На территории мемориала воссозданы землянки и лесная школа, высажена аллея. Сегодня на "Прорыве" прошел урок памяти, который должен усвоить каждый.