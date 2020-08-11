ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В усиленном режиме работает ОСВОД

В жару на водоемах много желающих освежиться. Для дополнительной подготовки водолазов на спасательной станции "Комсомольское озеро" начала работать тренировочная бухта. Здесь специалисты выполняют погружения и оттачивают скорость работы под водой.С начала года только в Минском районе из воды спасли 30 человек, среди них четыре ребенка.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все