В усиленном режиме работает ОСВОД

В жару на водоемах много желающих освежиться. Для дополнительной подготовки водолазов на спасательной станции "Комсомольское озеро" начала работать тренировочная бухта. Здесь специалисты выполняют погружения и оттачивают скорость работы под водой.С начала года только в Минском районе из воды спасли 30 человек, среди них четыре ребенка.



