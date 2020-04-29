В условиях борьбы с пандемией банки призывают население быть начеку - оживились кибермошенники

Тема противоправных деяний в отношении держателей банковских карт не теряет актуальности. Так, участились попытки завладеть средствами клиентов белорусских банков, которые продают свои вещи через соответствующие ресурсы и сервисы в интернете. В традиционной рубрике с Беларусбанком ищем ответ на вопрос "Как обезопасить свои финансы".