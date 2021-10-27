Медпомощь в полном объеме. В условиях непростой эпидситуации в клиниках Минской области не снижаются объемы оказания плановой помощи населению. Они работают по стандартному графику, что предусмотрено приказом Министерства здравоохранения. Документ регламентирует оказание плановой стоматологической помощи и проведение диспансерных медосмотров, а также медосмотров для тех, кто работает во вредных условиях. Что касается больниц, они в полном объеме продолжают оказывать специализированную помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, системы кровообращения, опорно-двигательного аппарата, сахарным диабетом.



В поликлиниках организованы телефонные линии для заказа рецептов на медпрепараты. Пожилым людям и инвалидам некоторыеисследования готовы провести на дому.