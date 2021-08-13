В условиях пандемии торжественные линейки в школах пройдут в традиционном формате

Президент поставил задачу: перед нами укрепление дисциплины, организованности, порядка в учреждениях образования. Буквально недавно провели ряд совещаний совместно с МВД, с регионами по вопросам обеспечения безопасности в школах, охраны общественного порядка, доступа в школы. Соответственно - оснащение современными технологиями, обеспечение безопасности: у нас практически 100 % школ обеспечены тревожной кнопкой. То есть, эта работа будет продолжаться. Естественно, новый учебный год мы начинаем в обычном формате.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси