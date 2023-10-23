В условиях внешнего давления правительство сконцентрировалось на поддержке реального сектора - Головченко

В условиях неослабевающего внешнего давления правительство Беларуси сконцентрировало работу на поддержке реального сектора экономики и граждан страны. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время встречи в Овальном зале Дома правительства с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики по рассмотрению проектов законов "О республиканском бюджете на 2024 год", "Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь", сообщает БЕЛТА.

"Не буду долго говорить о тех условиях, в которых работает экономика. Они хорошо известны. Принимая во внимание неослабевающее внешнее давление, правительство сконцентрировало свою работу на поддержке реального сектора экономики и граждан страны", - сказал Роман Головченко.

Так, за 9 месяцев 2023 года принято около 40 правовых актов, направленных на поддержку машиностроительного, металлургического и нефтехимического комплексов, предприятий легкой и деревообрабатывающей промышленности. За счет средств бюджета возмещены на сумму 740 млн белорусских рублей проценты по кредитам, выданным банками предприятиям и организациям реального сектора.

Системная поддержка оказывалась организациям агропромышленного комплекса. За счет бюджетных источников и льготных кредитов оказана помощь сельхозорганизациям на общую сумму 317 млн рублей для закупки зерноуборочных комбайнов, мелиоративной техники и доильного оборудования. Бюджетные кредиты в общей сумме 262 млн белорусских рублей в марте-сентябре текущего года предоставлены трем областям для закупки дизельного топлива, минеральных удобрений и глифосатов; в сумме 131,5 млн белорусских рублей - бюджетам областей для последующего предоставления организациям АПК займов и субсидий для расчетов за зерно урожая 2023 года, поставляемое для государственных нужд, дизельное топливо и минеральные удобрения. На строительство и реконструкцию молочно-товарных комплексов дополнительно направлено 680 млн рублей.

"Для сохранения стабильной работы принимались решения, направленные на обеспечение сырьем отечественных производителей, регулировался вывоз такого сырья. Для легкой промышленности это прежде всего льноволокно и шкуры КРС. В целях поддержки деревообрабатывающей промышленности введено лицензирование импорта ДСП и ДВП, многослойной бумаги и картона", - отметил премьер-министр.