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В устранении последствий непогоды задействовано более 100 единиц техники
В ликвидации последствий непогоды задействовано более 100 единиц техники и 200 человек и это только спасатели. МЧС по максимуму задействовано в восстановленных работах. По уточненным на утро 16 июля данным, в результате прохождения 14 июля грозового фронта с порывами ветра до 29 м/с пострадали 594 населенных пункта в 33 районах страны.
Наиболее сложная обстановка наблюдается в Гомельской области. Здесь шквалистый ветер повалил более 800 деревьев и повредил высоковольтные линии электропередачи. Чтобы энергетики добрались к местам повреждений, спасатели совместно с другими специалистами расчищают завалы и обеспечивают освещение работы аварийных бригад ночью.
В режиме чрезвычайной ситуации работает областная подсистема ГСЧС. На базе Мозырского подразделения МЧС работает ситуационный штаб области, ведется координация работ по ликвидации последствий природной ЧС. Спасатели доставляют воду местным жителям - как питьевую, так и техническую. В постоянном режиме задействованы генераторы МЧС для обеспечения электроэнергией критически важных объектов. Несмотря на сложную обстановку, в разборе завалов спасателям помогают и местные жители, также волонтеры помогают доставлять воду и топливо в пострадавшие деревни.
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