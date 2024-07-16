В устранении последствий стихии помогают все регионы страны, все оперативные службы работают в круглосуточном режиме

Все оперативные службы работают в круглосуточном режиме для ликвидации последствий мощнейшего урагана. Мозырская ТЭЦ уже вернулась к обычному режиму.

Ремонтные и строительные бригады помогают жителям пострадавших сел и агрогородков, восстанавливают кровли и крыши домов. В лесах разбирают буреломы. Сегодняшний аэромониторинг профильных служб показал масштаб разрушений. Аграрии страны также ощутили последствия урагана - из-за непогоды в Беларуси пострадало 16 тыс. га посевов.

О том, как белорусы противостоят природным катаклизмам, смотрите в репортаже Елены Витко.

"Природный триллер" в соцсетях начинался с кучевых облаков, но тут же все внимание поглотил торнадо. Страну накрыл сильнейший в истории вихрь. Песчаная буря и град размером с кулак, летающие крыши домов и с корнем вывернутые деревья. Июльский апокалипсис длился считанные минуты, но последствия небывалые. Буреломы заблокировали авто- и железнодорожные магистрали. А в Мозыре из-за перебоев с электроэнергией приостановили ТЭЦ и нефтеперерабатывающий завод, 16 июля их вернули к работе.

Гомельская область пострадала больше всего, там объявлен режим чрезвычайной ситуации. Все оперативные службы работают героически, в круглосуточном режиме. Помогают также энергетики из других регионов.

Из Республики Беларусь подтянуты силы энергетиков, МЧС, ЖКХ, строители для того, чтобы оперативно восстановить линии электроснабжения. Подтянуты системы генерирования на ключевые объекты - водозабор. Андрей Барановский, зампредседателя Гомельского облисполкома

А пока электроснабжение восстанавливают (на пике урагана без света в нашей стране остались почти 2 тысячи населенных пунктов), людей обеспечивают всем необходимым. На социальных объектах работают генераторы, организован и подвоз воды.

"Есть где воду набрать - привозят, есть где купить, есть где телефон зарядить, если день-два можно пережить, дальше, конечно, посерьезнее. Мне кажется больше проблема у тех, у кого электрические плиты и грудные дети", - рассказала жительница г. Мозыря Анна Кашевич.

В Речицком районе 1,5 тыс. поваленных деревьев. Ураган наломал дров и в городском парке, и на территории 10-й школы. Вместе со службами работают и педагоги, и молодежь.

"Были стекла повреждены. Силами трудового коллектива мы их восстановили. В течение двух дней вывезем все, что осталось от деревьев, и к пятнице работы по наведению порядка на территории завершим", - отметила директор СШ № 10 г. Речицы Наталья Пачицкая.

Восстановить инфраструктуру и все жизненно важные системы нужно экстренно. Специалисты в прямом смысле дойдут до каждого двора. Только в агрогородке Лопатино Бресткой области разрушены более 60 домов.

"Очень благодарна за помощь. Личную помощь у электриков самих просила. Очень приятно. Люди очень внимательные. Они просто понимают эти беды, хотят помочь", - поделилась жительница аг. Лопатино Екатерина Жукова.

"Один на один" с бедой никто не останется. На помощь сельчанам подключились организации Пинского, Ивановского и Пружанского районов. Поддерживают и делом, и стройматериалами.

Все должно решаться комплексно. Люди должны знать и помнить, что есть власть. Власть людей в беде не оставит. Мы это будем держать на контроле, отработаем все. Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

"Белорусы всегда были вместе. И вот эти традиции свято чтятся нашим Президентом и нами. Мы с радостью помогаем друг другу, чтобы пережить несчастья, которые выпали на наших земляков", - отметил помощник Президента Беларуси - инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик.

Чтобы люди вновь обрели свой кров, завершить основные работы по "возрождению" Лопатино планируют до выходных. Одновременно с жилищными вопросами решают и непредвиденные проблемы АПК.

Грозовой фронт с сильными ливнями и градом бушевал и в белорусских полях. Повреждение посевов фиксируют во всех регионах - это 16 тыс. га. Больше всего пострадали хозяйства Гомельской и Минской областей. Например, полеглости озимой ржи, участок в 34 га. Колос не пострадал, поэтому урожай соберут. В автопарке есть комбайны со специальными стеблеподъемниками. Таким способом уже убрали пострадавшие посевы тритикале.

"Шквал воды был, ветер пронесся. Некоторые объекты животноводства были открыты, мы восстановили их за сутки. Еще выбивало электричество, перенапряжение сильное было", - сказал директор КСУП "Першаи-2014" Виктор Шалаш.

Перегорели некоторые компьютерные системы, а в хозяйстве по соседству удар молнии остановил зерносушильный комплекс.

Разряд прошел через всю сушилку, в результате чего произошло возгорание. Оперативно были вызваны службы МЧС, что позволило сократить повреждения. Зерно было оперативно выгружено, сейчас подсчитываем ущерб и восстанавливаем. Дмитрий Кизеев, первый зампредседателя Воложинского райисполкома

Устранить дефекты и запустить оборудование планируют в ближайшие дни. Минимизировать последствия спасатели помогают и в лесном фонде. На расчистке завалов и распиловке деревьев задействовано свыше 100 единиц техники и 200 работников МЧС.

Принимаются все необходимые меры по восстановлению. Было восстановлено электроснабжение Мозыря и сейчас постепенно восстанавливается снабжение населенных пунктов Мозырского района. Кроме этого обеспечено энергоснабжение Жлобина и идет восстановление в населенных пунктах Жлобинского района. Александр Худолеев, первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Беларуси

Ущерб колоссальный. От непогоды пострадали почти 70 лесхозов страны. Некоторые участки придется полностью вырубить и восстановить.

"Основные силы сосредоточены на установлении точных цифр ущерба, который был нанесен штормом. По последним данным, цифры вплотную приближаются к отметке в 6 тыс. га", - рассказала пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Беларуси Анастасия Мацкевич.