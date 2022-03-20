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В УВД Минской области прошел день открытых дверей

Шоу от кинологов и ОМОН, выставка техники и солдатская каша. Милиция Минщины устроила праздник для школьников. В УВД Минской области прошел день открытых дверей. Представители милицейских вузов рассказали гостям о порядке поступления и подготовили для них творческие номера. Те ребята, которые уже определились с выбором, могли подать заявление на поступление в учреждения.

Гостям кинологи и бойцы ОМОН продемонстрировали свои навыки.

Все желающие смогли ознакомиться со специальными средствами, техникой и вооружением. Никто не остался голодным - у всех была возможность продегустировать настоящую солдатскую кашу.

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