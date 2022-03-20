Шоу от кинологов и ОМОН, выставка техники и солдатская каша. Милиция Минщины устроила праздник для школьников. В УВД Минской области прошел день открытых дверей. Представители милицейских вузов рассказали гостям о порядке поступления и подготовили для них творческие номера. Те ребята, которые уже определились с выбором, могли подать заявление на поступление в учреждения.