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В Узбекистане покажут уникальный видеоматериал о жизни Якуба Коласа

Уникальный видеоматериал телеканала "Беларусь 3" о жизни Якуба Коласа покажут в Узбекистане. Об этом стало известно на встрече белорусской делегации с членами Союза писателей этой страны в рамках III Ташкентской Международной книжной выставки-ярмарки. Премьерные программы телеканала "Беларусь 3" о жизни Якуба Коласа передал замминистра информации Игорь Бузовский. Как отметил председатель Союза писателей Узбекистана Сирожиддин Саидов, в республике знают белорусских классиков. Жители страны читают белорусские книги в переводе.

Отметим, что в Ташкенте установлен памятник Якубу Коласу. В столице Узбекистана теперь есть и улица, названная в честь белорусского поэта.

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