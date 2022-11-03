В Узбекистане покажут уникальный видеоматериал о жизни Якуба Коласа

Уникальный видеоматериал телеканала "Беларусь 3" о жизни Якуба Коласа покажут в Узбекистане. Об этом стало известно на встрече белорусской делегации с членами Союза писателей этой страны в рамках III Ташкентской Международной книжной выставки-ярмарки. Премьерные программы телеканала "Беларусь 3" о жизни Якуба Коласа передал замминистра информации Игорь Бузовский. Как отметил председатель Союза писателей Узбекистана Сирожиддин Саидов, в республике знают белорусских классиков. Жители страны читают белорусские книги в переводе.