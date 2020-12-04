В Узде обсудили эффективность работы агропромышленного комплекса и повышение стандартов жизни на селе

Дискуссионные площадки по обсуждению актуальных вопросов развития страны и регионов продолжают работу. Так, в Узде сегодня представители сельхозпредприятий, профсоюза и депутаты обсуждали эффективность работы агропромышленного комплекса, а также повышение стандартов жизни на селе. Среди предложений - дополнительно стимулировать молодых специалистов работать и жить в сельской местности. А это уровень зарплат, жилье, возможность карьерного роста. Так, в хозяйстве "Кухчицы" Клецкого района даже новички зарабатывают 1300 рублей, что выше среднего уровня по всей области.