Отдельно остановимся на медицинской помощи в регионах. В Узде тестируют пилотный проект «Бригада скорой помощи с планшетом». Так, на вызов к пациенту медики могут приезжать еще оперативнее.

О борьбе с COVID в районных и региональных центрах - репортаж Юлии Хмель.

И так в Узденском отделении скорой медпомощи в последнее время почти 30 вызовов в сутки. Несмотря на интенсивный график, сейчас здесь тестируют пилотный проект "Бригада скорой помощи с планшетом". Суть в том, что фельдшер в онлайн получает сведение о вызовах, не заезжая на базу.







Все это для оперативности и мобильности выездной бригады. В планах добавить и геолокацию, чтобы диспетчер мог видеть, где кто находится. Пока это только экспериментальная работа. Если получится, новшество внедрят по всей Минской области.

А когда здесь появляется уже так называемый ковидный вызов, например, у человека высокая температура или просто поднялось давление, но уже известно, что пациент с коронавирусом, в таком случае бригада скорой помощи перед выездом полностью экипируется. Буквально минут 10 – и группа медиков готова к работе.

И так за день группа может переодеваться в зашитые костюмы до 6 раз. При этом после каждого ковидного выезда машину обрабатывают. К слову, сейчас в Узденском отделении скорой помощи на страже 30 медиков. В их числе и Светлана Петуховская – фельдшер со стажем. На скорой работает уже 30 лет. Признается, в условиях "ковид" работы стало больше, но помогать людям и спасать жизни просто необходимо.







А это уже Витебский областной центр медицинской реабилитации для воинов-интернационалистов. Сейчас здесь проходят лечение пациенты, перенесшие тяжелую пневмонию. В "красной" зоне - более 30 медиков. Опыт работы с коварной инфекцией получили еще при первой волне.





Впрочем, сегодня медикам на передовой помогают и студенты. Дарья Хилько успешно совмещает учебу и работу. Когда в университете объявили о наборе волонтеров для помощи врачам, студентка-пятикурсница сразу же откликнулась. Сейчас работает в колл-центре центральной поликлиники Витебска. Одной из первых протестировала и специальную программу для медиков. В электронной базе данных есть вся необходимая информация о каждом пациенте.