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В вальсе закружились лучшие старшеклассники Минской области

Медленный вальс, динамичная полька и торжественный полонез - в плей-листе лучших старшеклассников области! В Молодечно в эти минуты впервые проходит новогодний бал среди школьников с участием губернатора области. На вечер пожаловали 150 пар. Это дети - победители олимпиад, творческих конкурсов, лучшие активисты и волонтеры. Для участников бала обязателен дресс-код: у кавалеров черный фрак, а для барышень - шелковые и кружевные платья.

Сегодня на областном балу участники с руководством области решили, что такие торжественные встречи теперь станут предновогодней традицией.

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