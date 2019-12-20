В вальсе закружились лучшие старшеклассники Минской области

Медленный вальс, динамичная полька и торжественный полонез - в плей-листе лучших старшеклассников области! В Молодечно в эти минуты впервые проходит новогодний бал среди школьников с участием губернатора области. На вечер пожаловали 150 пар. Это дети - победители олимпиад, творческих конкурсов, лучшие активисты и волонтеры. Для участников бала обязателен дресс-код: у кавалеров черный фрак, а для барышень - шелковые и кружевные платья.



Сегодня на областном балу участники с руководством области решили, что такие торжественные встречи теперь станут предновогодней традицией.



