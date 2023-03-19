3.67 BYN
В Варшаве пресечена шпионская сеть. Среди задержанных трое белорусов, близкие подозреваемых в шоке
Многие из тех, кто подстрекал в 2020-м к противоправным действиям, уехали в Польшу, которой все неймется. На неделе официальная Варшава заявила, что пресечена работа шпионской сети, работавшей на спецслужбы России. Правда, состояла она из шести украинцев и трех белорусов.
52-летний предприниматель и молодая пара. Причем девушка еще год назад была несовершеннолетней. По мнению польских спецслужб, они следили за железнодорожными путями и даже устанавливали оборудование, передающее картинку в режиме реального времени. Согласитесь, звучит сильно сомнительно.
И все это на словах - никаких доказательств пока не приводится. Интересно другое: все трое явно уехали из Беларуси ввиду оппозиционных взглядов. Это мгновенно выясняется - достаточно зайти в их соцсети. Близкие задержанных пребывают в откровенном шоке.
Светлана и Павел Медведевы, родители задержанной в Польше М. Медведевой: Они задержаны по статье 130 и 18. Шпионаж. Я был ошарашен. На самом деле как может 18-летний ребенок, учащийся в Польше всего лишь полгода. И тут я узнаю, что она задержана и обвиняется в шпионаже против Польши. Она мечтала учиться журналистике.
Александр Посмитюха, отец задержанного в Польше В. Посмитюхи: 8 марта он не поздравил маму с праздником. В нашей семье это в принципе невозможно. И мы, конечно, сильно испугались, что он не выходил на связь.
Элла Джангозова, бывшая жена задержанного в Польше Н. Москаленко: "Я, когда узнала о предъявляемом ему обвинении, это был шок. Это просто смех, это настолько несопоставимо с его личностью. Мне это кажется невероятным совершенно.
Уехав в Польшу, как страну свобод и возможностей, эти люди, видимо, стали жертвами очередного инфосценария по созданию маленькой, но победоносной спецоперации на фоне откровенных неудач польских силовиков в России и Беларуси.
Осенью в Польше выборы - время, когда очень нужны вот такие "показательные истории", чтобы отвлечь внимание от падения рейтинга правящей партии. Задержанных белорусов жаль, но это четкий сигнал ищущим, где "трава зеленее": там, за границей, они всегда - расходный материал.