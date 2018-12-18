В "Великом камне" построят центр сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений

Новая грань "Великого камня". В Китайско-белорусском индустриальном парке сегодня началось строительство совместного центра сотрудничества в сфере научно-технических достижений. Это место станет творческим пространством для стартапов. Таким образом самые прогрессивные идеи будут во внимании у больших международных корпораций и сразу смогут заручиться их финансовой поддержкой.

Скоро в парке появятся еще минимум два производственных здания - именно столько компаний пополнят список резидентов "Великого камня" в пятницу.